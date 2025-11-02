Técnico del Levante sorprende a Honduras con lo que dijo tras el primer gol de Kervin Arriaga en la Liga Española

Levante se fue con un sabor amargo luego de caer 1-2 en casa ante el Celta de Vigo. “Los Granotas” jugaron desde el minuto 32′ con uno menos y en los instantes finales le arrebataron la unicada que estaba sacando.

Destacado el trabajo de Kervin Arriaga, el hondureño marcó el tanto del empate, su primero en la Liga Española, pero eso no fue suficiente para los valencianistas.

Julián Calero fue preguntado por el tanto que hizo “El Misilito”, pero aseguró que quería al menos puntuar, eso sí, dio su mérito al golpeo del catracho

¿Qué dijo Julián Calero sobre Kervin Arriaga y su golazo?

“Era la primera opción, por eso le trajimos. Antes de que llegara al Zaragoza ya comenté que es un jugador que tiene alma. Trabaja muchísimo, tiene buen pie y está muy implicado. Hoy ha hecho un trabajazo, pero también todo el equipo”, comenzó diciendo en conferencia de prensa sobre Kervin Arriaga.

“La pena es que cuando haces mucho trabajo esperas tener el premio. En el fútbol son los puntos. Pero sirve para reforzar ciertas cosas y seguir en una línea. El trabajo va encaminado a la consecución de puntos. Esperamos sacar más resultados, que es lo que le está faltando al equipo. Las sensaciones son buenas, pero esto va de puntos”.

Para Calero era más importante sacar puntos, algo que Levante no pudo hacer y se quedó en el puesto 17′, uno punto arriba del descenso que ocupa su rival de la ciudad, el Valencia.

En la siguiente jornada visitan al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Julián Álvarez y compañía.

