Honduras

Kervin Arriaga marcó su primer gol con Levante y así reaccionó la Liga Española y toda Honduras aplaude

Kervin Arriaga marcó su primer gol con el Levante y la Liga Española ha elogiado la actuación del hondureño a pesar de la derrota.

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga marcó su primer gol con la camisa del Levante.

Kervin Arriaga sigue haciendo de las suyas en el Levante de la Liga Española, el catracho marcó su primer tanto y se metió a los libros de historia. El hondureño lo festejó bailando.

Una volea dentro del área vio con Arriaga fulminaba al arquero del Celta de Vigo para darle el empate de momento a su equipo, ya que al final terminaron cayendo 2-1.

“El Misilito” ha ganado muchos elogios y uno de ellos vino de parte de la Liga Española, Kervin está teniendo un gran primer año con la camisa “Granota”.

Tweet placeholder

¿Qué dijo la Liga Española sobre Kervin Arriaga?

Qué bueno KERVIN’iste”, fue lo que escribió la página oficial mostrando la celebración de Arriaga señalando el escudo del Levante.

El catracho fue el mejor de su equipo a pesar de la derrota ante Celta. Siempre se destaca y la afición le ha tomado mucho cariño por la entrega.

Kervin Arriaga anotó en la derrota de su equipo que estaba con 10 hombres desde el minuto 32′, jugó el mejor partido hasta el momento con Levante.

El mapa de calor lo demuestra que se encuentra en un estado físico puro.

El partido de Kervin Arriaga vs Celta

Minutos jugados: 90′
MVP de Levante
Goles: 1
Tiros totales: 2
Pases precisos: 30/37 (81 %)
Acciones defensivas: 4
Toques: 53
Toques en el área rival: 1
Pases en el último tercio: 8
Tiros libres precisos: 0/1 (0 %)
Entradas: 3
Intercepciones: 2
Recuperaciones: 7
Duelo terrestre: 3/8 (38 %)
Aéreo ganado: 3/3 (100 %)
Faltas cometidas: 1

Tweet placeholder

