Ya es oficial: Concacaf confirma la noticia que Olimpia y Real España tanto estaban esperando para la Concachampions 2026

Concacaf ya hizo oficial una noticia que en Honduras estaban esperando luego de conocer los rivales que les tocaron en el sorteo al Olimpia y Real España, los dos representantes catrachos.

Club América (México) y LAFC (Estados Unidos) vendrán a suelo hondureño para buscar llevarse un buen triunfo en la ida y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol dio a conocer los días y las horas.

Concacaf confirma la noticia que Olimpia y Real España esperaban

El Albo recibirá al América el martes 3 de febrero a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés.

La vuelta será una semana después, el 11 de febrero a las 7:00 de la noche en el estadio Cuidad de los Deportes.

De pasar de ronda, el Olimpia se medirá ante el ganador de la llave entre Philadelphia y Defence Force.

Real España tendrá que esperar un poco más entrar al ruedo, ya que la ida la va a jugar hasta el martes 17 de febrero en el estadio Morazán a las 9:00 de la noche.

LAFC recibirá a La Máquina el martes 24 de febrero en el BMO Stadium, Los Ángeles, USA todo esto a las 7:00 de la noche.

Si Real España avanza de ronda se medirá a Alajuelense de Costa Rica, que está ya clasificado a la siguiente ronda por haber ganado la Copa Centroamericana por tercera vez consecutiva.

