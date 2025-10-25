Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Honduras en vilo camino al Mundial 2026: Levante confirma lo que más le preocupa de Kervin Arriaga

Kervin Arriaga se está volviendo un tema habitual en Levante y han confesado lo que más le preocupa del hondureño.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga se ha convertido en un jugador muy importante para Levante.
Kervin Arriaga se ha convertido en un jugador muy importante para Levante.

A pesar de ser un jugador clave para la selección de Honduras y el Levante, Kervin Arriaga sigue teniendo molestias en su rodilla y es un tema que preocupa mucho al club, pero no es el único.

En la última aparición en conferencia de prensa de Julián Calero, técnico “Granota”, puso en vilo a toda Honduras la inquietud que tiene antes de que Kervin se vaya a jugar el pase al Mundial 2026 en noviembre.

Ya es oficial: vivió una polémica con Herediano y ahora decide volver a su club en pleno Apertura 2025

ver también

Ya es oficial: vivió una polémica con Herediano y ahora decide volver a su club en pleno Apertura 2025

Para Calero ya es habitual que le pregunten por Kervin Arriaga y una de las consultas es sobre si hay “Kervin-dependencia”.

“No habrá dependencia de nadie, si que hay jugadores que tienen importancia y Arriaga es un perfil que no tenemos en el equipo, es muy disciplinado con un podería físico, en duelos aéreos, capacidad de jugar bien y sumarse al ataque. Es un perfil tan completo que es el que lo tiene más afianzado, Oriol (Rey) y Unai Vencedor son características de “6”, pero no son de la misma manera, son diferentes. No creo que haya dependencia”.

¿Qué le preocupa a Julián Calero de Kervin Arriaga?

Calero sabe que no tiene un jugador con la entrega de Kervin, por lo que lo seguirá usando, esto a pesar de que no se encuentra al 100% debido a las molestias.

“Es la carga de minutos cuando vienen de jugar con su selección, ya ni te cuento de cara al derbi (vs Valencia el 21 de noviembre -tras la fecha FIFA con Honduras-) que todavía queda mucho, pero que es un tema que nos preocupa mucho. Hemos intentado darle descanso, tiene molestias que las viene arrastrando hace tiempo y hay que cuidar al jugador, pero evidentemente tenemos que sacarle el rendimiento a los futbolistas importantes”.

Publicidad
Rechazó jugar para selección gigante de Concacaf, ahora está cerca de clasificar al Mundial 2026 y anuncia su despedida

ver también

Rechazó jugar para selección gigante de Concacaf, ahora está cerca de clasificar al Mundial 2026 y anuncia su despedida

El siguiente partido de Levante es contra Mallorca de visitante. “El Misilito” ha jugado 4 partidos completos en los últimos 15 días (Real Oviedo, Costa Rica, Haití y Rayo Vallecano). Con viajes en el medio y poco descanso, el hondureño muestra excelente forma física y gran nivel futbolístico.

Lo que viene para Kervin Arriaga entre Levante y selección

-Domingo 26 de octubre: Mallorca vs Levante

-Jueves 30 de octubre: Orihuela vs Levante (Copa del Rey – Aquí Kervin puede descansar -)

-Domingo 02 de noviembre: Levante vs Celta de Vigo

-Sábado 08 de noviembre: Atlético de Madrid vs Levante

-Jueves 13 de noviembre: Nicaragua vs Honduras

-Martes 18 de noviembre: Costa Rica vs Honduras

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
DT del Levante da su veredicto sobre Kervin Arriaga en la Liga Española y envía claro mensaje a Rueda
Honduras

DT del Levante da su veredicto sobre Kervin Arriaga en la Liga Española y envía claro mensaje a Rueda

Kervin Arriaga responde al técnico del Levante a pesar de la derrota Y toda Honduras lo aplaude
Honduras

Kervin Arriaga responde al técnico del Levante a pesar de la derrota Y toda Honduras lo aplaude

Técnico del Levante deja consternada a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga
Honduras

Técnico del Levante deja consternada a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga

"Es oficial": confirman el fichaje que toda Guatemala estaba esperando
Guatemala

"Es oficial": confirman el fichaje que toda Guatemala estaba esperando

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo