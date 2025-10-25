Honduras en vilo camino al Mundial 2026: Levante confirma lo que más le preocupa de Kervin Arriaga

A pesar de ser un jugador clave para la selección de Honduras y el Levante, Kervin Arriaga sigue teniendo molestias en su rodilla y es un tema que preocupa mucho al club, pero no es el único.

En la última aparición en conferencia de prensa de Julián Calero, técnico “Granota”, puso en vilo a toda Honduras la inquietud que tiene antes de que Kervin se vaya a jugar el pase al Mundial 2026 en noviembre.

Para Calero ya es habitual que le pregunten por Kervin Arriaga y una de las consultas es sobre si hay “Kervin-dependencia”.

“No habrá dependencia de nadie, si que hay jugadores que tienen importancia y Arriaga es un perfil que no tenemos en el equipo, es muy disciplinado con un podería físico, en duelos aéreos, capacidad de jugar bien y sumarse al ataque. Es un perfil tan completo que es el que lo tiene más afianzado, Oriol (Rey) y Unai Vencedor son características de “6”, pero no son de la misma manera, son diferentes. No creo que haya dependencia”.

¿Qué le preocupa a Julián Calero de Kervin Arriaga?

Calero sabe que no tiene un jugador con la entrega de Kervin, por lo que lo seguirá usando, esto a pesar de que no se encuentra al 100% debido a las molestias.

“Es la carga de minutos cuando vienen de jugar con su selección, ya ni te cuento de cara al derbi (vs Valencia el 21 de noviembre -tras la fecha FIFA con Honduras-) que todavía queda mucho, pero que es un tema que nos preocupa mucho. Hemos intentado darle descanso, tiene molestias que las viene arrastrando hace tiempo y hay que cuidar al jugador, pero evidentemente tenemos que sacarle el rendimiento a los futbolistas importantes”.

El siguiente partido de Levante es contra Mallorca de visitante. “El Misilito” ha jugado 4 partidos completos en los últimos 15 días (Real Oviedo, Costa Rica, Haití y Rayo Vallecano). Con viajes en el medio y poco descanso, el hondureño muestra excelente forma física y gran nivel futbolístico.

Lo que viene para Kervin Arriaga entre Levante y selección

-Domingo 26 de octubre: Mallorca vs Levante

-Jueves 30 de octubre: Orihuela vs Levante (Copa del Rey – Aquí Kervin puede descansar -)

-Domingo 02 de noviembre: Levante vs Celta de Vigo

-Sábado 08 de noviembre: Atlético de Madrid vs Levante

-Jueves 13 de noviembre: Nicaragua vs Honduras

-Martes 18 de noviembre: Costa Rica vs Honduras