Mientras Honduras vuelve a soñar con el Mundial 2026, Jorge Salomón revela la notificación que recibió desde FIFA: “Nos eligieron”

Jorge Salomón, presidente de la FFH, ha dado una extensa entrevista y ha revelado el nuevo cargo que FIFA le dio a Honduras.

juan cruz russo

Jorge Salomón confesó que FIFA lo ha premiado con un nuevo cargo.
© La PrensaJorge Salomón confesó que FIFA lo ha premiado con un nuevo cargo.

El Presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, es uno de los máximos señalados tras la no clasificación de la Bicolor a la Copa del Mundo 2026.

Ya son tres proceso fallidos que lleva al mando de Salomón y pronto (2027) habrán elecciones a la presidencia y aseguró que se postulará.

En este contexto, en una entrevista a Diez, Salomón reveló que FIFA le dio un nuevo gran cargo, a pesar de que en Honduras piden su renuncia a gritos.

“Me nombraron presidente de la Comisión de Asociaciones Miembro de FIFA y a Tato Saybe lo nombraron miembro de la Comisión de Desarrollo del Fútbol. Es un reconocimiento internacional importante. Esa comisión maneja temas delicados de FIFA y es una de las más antiguas e importantes. Aún no he tenido mi primera sesión, pero nos eligieron por la experiencia que tuvo FIFA con la Comisión Normalizadora en Honduras, que fue buena. Fuimos propuestos internacionalmente, no por Honduras”.

Jorge Salomón ha sido premiado por FIFA y tiene nuevo cargo. Foto: Diez

¿Qué está pensando FIFA para apoyar más a Centroamérica? “A nivel mundial hay un esfuerzo, pero en CONCACAF saben lo importante que es Centroamérica. Tenemos problemas muy similares entre los siete países, y trabajamos en conjunto para recibir más apoyo y superar los obstáculos pensando en el futuro del fútbol de la región”.

Honduras espera la decisión de FIFA con Surinam

Los problemas de Surinam han tomado por sorpresa a Honduras, que de recibir la derecha para ir a la repesca tendrán que buscar un técnico al menos para ese partido y los que vengan si siguen avanzando.

Todo ha quedado en las manos de FIFA y la resolución que tome en el caso de Surinam, los próximos días serán claves para conocer la decisión.

La H aparece como la mejor posicionada dentro de este contexto, ya que finalizó en el segundo puesto del Grupo C y quedó inmediatamente detrás de Surinam en la tabla comparativa de segundos lugares de las Eliminatorias de Concacaf, este sería su argumento para poder estar en la pelea por el último boleto al Mundial.

