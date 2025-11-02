Es tendencia:
Centroamérica

Paté Centeno lanzó una dura verdad que duele mucho a Honduras para las Eliminatorias y que habla bien de Alajuelense

Walter Centeno lanzó una verdad que lastima mucho a Honduras de cara al cierre de Eliminatorias de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Paté Centeno no se guardε nada a la hora de hablar de los equipos ticos en la Copa Centroamericana.
Honduras cerró una semana nefata para sus equipos en la Copa Centroamericana, niguno de ellos pudo ganar y la cosa se pone a poner tensa para el cierre de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Motagua quedó fuera por el Cartaginés, Real España y Olimpia qudaron eliminados de la final en los penales ante Xelajú y Alajuelense.

Entre Honduras y Costa Rica: Bolillo Gómez descarta a Haití eligiendo su candidato para clasificar directo al Mundial 2026 del Grupo C

La semana es negra y poco alentadora, los más señalados son los jugadores que patearon penales y que no pudieron convertir.

A Paté Centeno, técnico de San Carlos y ganador de una Copa Centroamericana ante Motagua, le preguntaron por la situación de los catrachos y los equipos ticos.

La respuesta no va a gustar a muchos, pero es una verdad que si nos ponemos a analizar tiene razón, los de Costa Rica siempre aparecen tanto en clubes como Eliminatorias.

¿Qué dijo Paté Centeno sobre el fútbol de Honduras y que duele mucho?

“Me alegra, yo sabía que los dos equipos costarricenses iban a pasar, porque los equipos hondureños cuando tienen que ganar, no ganan y los ticos cuando tenemos que ganar, ganamos.”

Y agregó: “Esa es la diferencia entre el fútbol de Honduras y Costa Rica, en los momentos clave, gana Costa Rica”.

Todo Olimpia consternado con lo que dijo su técnico tras los penales fallados y la molestia con Alajuelense

Elogió el trabajo de la Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés y para la Eliminatorias de Concacaf donde Costa Rica y Honduras cierran el grupo C, dejó claro que por la situación, los ticos tienes grandes chances de ir directo.

