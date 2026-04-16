Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Sevilla sacude a Honduras con la decisión sobre Luis Palma que nadie vio venir en el Lech Poznan y la postura del Celtic

Luis Palma está en el radar del histórico equipo español, y esto es lo que se dice sobre su futuro que sorprende a Lech Poznan.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Luis Palma está en radar del Sevilla de España.
© XLuis Palma está en radar del Sevilla de España.

Hace unos días se informó que Luis Palma había llamado la atención del Sevilla por sus destacadas actuaciones con el Lech Poznan de Polonia. El catracho se ha convertido en uno de los mejores jugadores de esa liga, lo que ha despertado el interés de los aficionados del equipo español, quienes comenzaron a hablar del “Bicho”.

Todo comenzó en las redes sociales, y ahora el rumor se ha instalado en los principales medios de Escocia, donde incluso se menciona la posibilidad de que el Sevilla intente fichar a Palma Oseguera.

Dos son del Barcelona: las joyas que Francis Hernández planea traer a la Selección de Honduras

ver también

Dos son del Barcelona: las joyas que Francis Hernández planea traer a la Selección de Honduras

Giro inesperado en el futuro de Luis Palma

El Scottish Sun ha dado a conocer que el Sevilla podría entrometerse en la compra que tiene planeada el Lech Poznan por Luis Palma. En Polonia están contentos con su rendimiento, pero saben que deben negociar con el Celtic, que es el dueño de su ficha.

El plan del Sevilla sería ofrecer al Celtic un préstamo por el hondureño, siempre y cuando desde Polonia no llegue la propuesta que el club escocés espera.

El valor de mercado de Palma es de 3.5 millones de euros, pero desde Escocia apuntan a que no esperan recibir menos de 4 millones en una venta por el catracho.

“Es un mago, pero…”: la dura revelación sobre el futuro de Luis Palma que llega desde Polonia

ver también

“Es un mago, pero…”: la dura revelación sobre el futuro de Luis Palma que llega desde Polonia

Luis Palma ha registrado 11 goles y 11 asistencias, sumando un total de 22 contribuciones directas, algo que en el Sevilla consideran muy atractivo.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Es un mago, pero…”: la dura revelación sobre el futuro de Luis Palma que llega desde Polonia
Honduras

“Es un mago, pero…”: la dura revelación sobre el futuro de Luis Palma que llega desde Polonia

Quieren a Luis Palma: campeón de Europa tiene en el radar al “Bicho” gracias a la Selección de Honduras
Honduras

Quieren a Luis Palma: campeón de Europa tiene en el radar al “Bicho” gracias a la Selección de Honduras

Celtic recibe mensaje directo por Luis Palma y con tres palabras sentencian su futuro
Honduras

Celtic recibe mensaje directo por Luis Palma y con tres palabras sentencian su futuro

¡Por culpa de Luis Palma! En Celtic sentencian a tres futbolistas y Honduras queda impactada
Honduras

¡Por culpa de Luis Palma! En Celtic sentencian a tres futbolistas y Honduras queda impactada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo