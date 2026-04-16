Sevilla sacude a Honduras con la decisión sobre Luis Palma que nadie vio venir en el Lech Poznan y la postura del Celtic

Hace unos días se informó que Luis Palma había llamado la atención del Sevilla por sus destacadas actuaciones con el Lech Poznan de Polonia. El catracho se ha convertido en uno de los mejores jugadores de esa liga, lo que ha despertado el interés de los aficionados del equipo español, quienes comenzaron a hablar del “Bicho”.

Todo comenzó en las redes sociales, y ahora el rumor se ha instalado en los principales medios de Escocia, donde incluso se menciona la posibilidad de que el Sevilla intente fichar a Palma Oseguera.

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Giro inesperado en el futuro de Luis Palma

El Scottish Sun ha dado a conocer que el Sevilla podría entrometerse en la compra que tiene planeada el Lech Poznan por Luis Palma. En Polonia están contentos con su rendimiento, pero saben que deben negociar con el Celtic, que es el dueño de su ficha.

El plan del Sevilla sería ofrecer al Celtic un préstamo por el hondureño, siempre y cuando desde Polonia no llegue la propuesta que el club escocés espera.

El valor de mercado de Palma es de 3.5 millones de euros, pero desde Escocia apuntan a que no esperan recibir menos de 4 millones en una venta por el catracho.

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Luis Palma ha registrado 11 goles y 11 asistencias, sumando un total de 22 contribuciones directas, algo que en el Sevilla consideran muy atractivo.

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