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Luis Palma pone a Honduras en lo más alto: el logro que pocos pueden presumir en Europa

El legionario hondureño está cerrando la temporada por todo lo alto en Polonia y en los próximos semanas podría resolver su futuro en Europa.

José Rodas

Por José Rodas

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Luis Palma se convirtió en uno de los legionarios más destacados de Honduras en Europa. Foto: Lech Poznan.
Luis Palma se convirtió en uno de los legionarios más destacados de Honduras en Europa. Foto: Lech Poznan.

Luis Palmacerró con broche de oro la temporada en Polonia. El hondureño se convirtió en campeón de la liga con el Lech Poznán y lo hizo con asistencia y anotando un gol en el triunfo 1-3 sobre Radomiak Radom.

Con esta victoria, el club de Palma se convirtió en bicampeón al sumar 59 unidades a falta de una jornada de culminar el torneo.

El legionario catracho salió como titular en el encuentro y a los 16 minutos de la primera etapa colaboró para que Mikael Ishak pusiera el empate para el Lech Poznán.

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Tan solo siete minutos después, Luis Palma fue el responsable de anotar el segundo tanto del encuentro con un puntazo razo que tomó por sorpresa al arquero rival. Patrik Walemark a los 57 sentenció el encuentro con el tercero.

Con esta participación, “El Bicho” llegó a 11 goles y repartió 10 asistencias con club “Ferroviario” que en las próximas semanas podría cerrar su fichaje de forma definitiva si el Celtic acepta su última propuesta.

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El logro que pocos pueden presumir

De esta forma, el catracho también alcanzó un logro que pocos pueden presumir en Centroamérica al coronarse campeón por tercera vez consecutiva y en tres ligas diferentes en Europa.

Fue campeón con el Celtic en Escocia en la temporada 2023-2024; posteriormente lo hizo en Grecia con el Olympiacos en 2024-2025 y ahora en Polonia en la temporada 2025-2026.

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