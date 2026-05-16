Luis Palma pone a Honduras en lo más alto: el logro que pocos pueden presumir en Europa

El legionario hondureño está cerrando la temporada por todo lo alto en Polonia y en los próximos semanas podría resolver su futuro en Europa.

Luis Palmacerró con broche de oro la temporada en Polonia. El hondureño se convirtió en campeón de la liga con el Lech Poznán y lo hizo con asistencia y anotando un gol en el triunfo 1-3 sobre Radomiak Radom.

Con esta victoria, el club de Palma se convirtió en bicampeón al sumar 59 unidades a falta de una jornada de culminar el torneo.

El legionario catracho salió como titular en el encuentro y a los 16 minutos de la primera etapa colaboró para que Mikael Ishak pusiera el empate para el Lech Poznán.

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Tan solo siete minutos después, Luis Palma fue el responsable de anotar el segundo tanto del encuentro con un puntazo razo que tomó por sorpresa al arquero rival. Patrik Walemark a los 57 sentenció el encuentro con el tercero.

Con esta participación, “El Bicho” llegó a 11 goles y repartió 10 asistencias con club “Ferroviario” que en las próximas semanas podría cerrar su fichaje de forma definitiva si el Celtic acepta su última propuesta.

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El logro que pocos pueden presumir

De esta forma, el catracho también alcanzó un logro que pocos pueden presumir en Centroamérica al coronarse campeón por tercera vez consecutiva y en tres ligas diferentes en Europa.

Fue campeón con el Celtic en Escocia en la temporada 2023-2024; posteriormente lo hizo en Grecia con el Olympiacos en 2024-2025 y ahora en Polonia en la temporada 2025-2026.

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