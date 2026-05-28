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Aprobado por la FIFA: Nicaragua toma una decisión que cambia el futuro de la Liga Primera

La Liga Primera podría cambiar en la próxima temporada drásticamente con el uso de una nueva herramienta.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los equipos de Nicaragua deberán acoplarse.
© Getty ImagesLos equipos de Nicaragua deberán acoplarse.

El Apertura 2026 de la Liga Primera de Nicaragua podría cambiar por completo con respecto al Clausura que finalizó hace apenas unas semanas. Las autoridades de la competencia doméstica gestionan la implementación de la tecnología para revisar decisiones arbitrales.

Según la información del periodista Nectalí Mora Zeledón, en los próximos días se hará oficial la instalación del FVS, o en sus siglas en inglés Football Video Support, sistema que está aprobado por la FIFA. Algunos estadios de la Liga Primera ya fueron inspeccionados.

Se trata de una herramienta de videoarbitraje que tiene sus similitudes con el tradicional VAR, pero que cambia en algunos detalles. Este método se viene aplicando desde principios de este año en la Liga Nacional de Honduras.

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Las diferencias entre el VAR y el FVS que se utilizará en Nicaragua

Es una opción más económica y accesible que el VAR que se utiliza en las ligas principales. Otro de los puntos a tener en cuenta es que se acude al FVS para tratar jugadas trascendentales como goles, penales o expulsiones. Además, no hay una sala central en la que se monitorea en todo momento el juego.

Cada entrenador tendrá dos tarjetas verdes a su disposición para pedir que se revise el fallo arbitral. Si el árbitro cambia su decisión y le da la derecha al DT, éste mantendrá su tarjeta y seguirá contando con las dos solicitudes. Si el reclamo del técnico no es correcto, perderá la revisión.

Para solicitar la revisión de la jugada, el entrenador debe entregarle al cuarto árbitro la tarjeta verde. En este momento, el árbitro central determina si el reclamo del DT es correcto y define dependiendo su decisión.

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En resumen

  • La Liga Primera de Nicaragua planea implementar el sistema FVS en el Apertura 2026.
  • Se trata de un sistema aprobado por la FIFA y que requiere de menor presupuesto.
  • Cada entrenador tendrá dos tarjetas verdes para solicitar revisiones de jugadas al árbitro.

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