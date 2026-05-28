Javier López desafía a Olimpia: la frase sobre Motagua que desata el debate en Honduras

Tras coronarse campeón con Motagua en el Clausura 2026, Javier López dejó un mensaje que seguramente no caerá nada bien en Olimpia.

La llegada del ansiado título 20 a las vitrinas de Motagua ha llenado de confianza a jugadores y cuerpo técnico que de cara a la siguiente temporada tienen como objetivo ser protagonistas en Liga Nacional, Supercopa y Copa Centroamericana.

Así lo ha dejado claro el entrenador Javier López que durante las últimas horas soltó una frase que desató el debate en el fútbol de Honduras, asegurando que Olimpia no es el club más grande del país.

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“No somos el segundo club más grande de Honduras, somos el club más grande de Honduras por la afición que tenemos, por la presencia que tenemos, por las personas que nos siguen en todo el mundo. Es increíble la pasión que se siente por el ciclón azul”, comenzó diciendo el DT español en entrevista con Tigo Sports.

¿Qué los hace el club más grande?

El actual entrenador campeón de Honduras dejó claro que respetan la grandeza de Olimpia, pero consideró que la grandeza de un club se mide más allá de los títulos y las copas que han obtenido a lo largo de su historia.

“Respetamos la grandeza de Olimpia, respetamos todos los títulos que han obtenido, pero a veces ser el más grande no solo tiene que ver con las copas que levantas; tiene que ver con lo que haces sentir, con los cambios que generas en las personas. Y te puedo garantizar que en este momento hay millones de personas que están muy contentas por lo que ha logrado el ciclón azul, por esta número 20, e ilusionados con lo que viene“, amplió.

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López no se deja llevar por la euforia del título y reveló que apenas unas horas después ya comenzaron a trabajar enfocados en los próximos desafíos del calendario.

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“Porque en este club celebramos el domingo y el lunes a las ocho de la mañana ya estábamos trabajando para lo que viene. Y lo que viene es la Supercopa Honduras, luego viene la Copa Centroamericana y finalmente el torneo nacional. Y en esas tres competiciones tenemos que ser protagonistas, tenemos que tener —y eso lo ha dicho el cuerpo directivo— que nuestro objetivo es ganarlas”, dijo el español que buscará la Supercopa de Honduras, la Copa Centroamericana y el torneo local.