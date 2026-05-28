Se suma un histórico: Alajuelense confirma la llegada de un nuevo refuerzo para Ismael Rescalvo

La Liga suma un importante asistente para Rescalvo pensando en el desarrollo de los futbolistas formados en la cantera.

La Liga Deportiva Alajuelense acaba de confirmar en sus canales oficiales el regreso de Javier Delgado. El Sheriff estará en el cuerpo técnico de Ismael Rescalvo como asistente después de su etapa en la gerencia deportiva de los manudos.

En su sitio web, la Liga explicó lo que buscan con su incorporación al cuerpo técnico: “Su llegada fortalece un proyecto que busca potenciar el talento de la institución desde sus bases. Además de su recorrido en los banquillos, Delgado cuenta con una visión integral de los futbolistas formados en la cantera, un aspecto que será fundamental para el desarrollo deportivo del equipo“.

El anuncio de la Liga para confirmar la llegada de Delgado.

Javier Delgado, en diálogo con los medios oficiales de Alajuelense, dio detalles de cómo se dio la propuesta del club: “Cuando me hicieron la propuesta la estuve analizando y evaluando, pero el sentimiento por querer aportar a Liga Deportiva Alajuelense es muy fuerte. Me crea ilusión y me permite retribuir con experiencia y conocimiento todo lo que he acumulado a lo largo del tiempo”.

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Ismael Rescalvo revela por qué Alajuelense buscó a Javier Delgado

Además de Delgado, también dio su punto de vista Ismael Rescalvo. El DT español confía en su experiencia y se apoyará en el conocimiento que tiene del fútbol costarricense.

“Será un apoyo estratégico para el cuerpo técnico, participando activamente en el trabajo diario y aportando su amplia experiencia, así como su profundo conocimiento del fútbol costarricense y de la región. Su rol también será fortalecer la cultura y los valores liguistas dentro del grupo, actuando como un puente entre la identidad del club y el rendimiento competitivo del equipo”, afirmó Rescalvo.

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En este último punto, el entrenador de la Liga dejó en claro que el Sheriff tendrá la misión de transmitir los valores que quiere el club. Esto tiene total relación con los casos de indisciplina de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quiénes fueron apartados por no respetar justamente los valores de la Liga.

En resumen

La Liga Deportiva Alajuelense confirmó el regreso de Javier Delgado como asistente del cuerpo técnico.

confirmó el regreso de como asistente del cuerpo técnico. El entrenador español Ismael Rescalvo lidera el cuerpo técnico que suma la experiencia de Delgado.

lidera el cuerpo técnico que suma la experiencia de Delgado. Delgado buscará fortalecer los valores institucionales tras las indisciplinas de Bran y Vargas