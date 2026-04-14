“Es un mago, pero…”: la dura revelación sobre el futuro de Luis Palma que llega desde Polonia

El futuro de Luis Palma en el Lech Poznan de Polonia sigue estando en el aire. El club sigue sin estar convencido de fichar al hondureño ante su bajón de nivel durante los últimos meses y su costo de transferencia sigue siendo el principal obstáculo.

El periodista Dawid Dobrasz opinó que “El Bicho” es un jugador interesante, pero no está cumpliendo las expectativas y lo que le pudo haber afectado es la eliminación de la Selección de Honduras del Mundial 2026.

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“Si yo pudiera, me gustaría tener un tipo como él en Lech Poznan. Es un mago, es un tipo genial, solo no está cumpliendo con las expectativas. La eliminación de la copa del mundo le pudo haber impactado. Hay que ver que hará el Celtic, será este el precio o será negociable”, dijo Dobrasz.

¿Precio de transferencia negociable?

En ese sentido, el comunicador polaco añadió que un precio justo por Luis Palma debería rondar entre los dos o 2.5 millones de euros, pero el precio de 4 millones fijado por el Celtic sigue estando alto.

“Tiene madera para ser una estrella en la liga, no lo es, pero tiene madera. 2 o 2.5 millones no habría discusión le ofreces un buen contrato y está resuelto, pero cuatro millones es poco probable. Porque si apuestas cuatro millones, no ganarías dinero (Con Luis Palma)“, consideró.

“El Lech está interesado en Palma, pero por ahora, la decisión sobre su fichaje es ‘no'”, añadió.

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Desde su llegada a Polonia, Palma ha disputado 28 partidos, suma seis goles y ha dado siete asistencias.

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