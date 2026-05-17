Luis Palma rompe el silencio y Celtic toma drástica decisión que cambia todos los planes del hondureño

Todo ha cambiado para Luis Palma luego de la decisión que ha tomado el Celtic. Nadie esperaba la postura del equipo escocés.

El futuro del hondureño Luis Palma está por definirse. El extremo juega para el Lech Poznań de Polonia, pero pertenece al Celtic de Escocia. Tras meses de incertidumbre, las negociaciones entre ambos clubes se han intensificado para que el atacante se quede definitivamente en el fútbol polaco.

La gran novedad es que el equipo escocés decidió flexibilizar su postura económica. Inicialmente, el contrato de préstamo incluía una opción de compra por 4 millones de euros. Sin embargo, el Celtic bajó sus pretensiones un 25% y ahora aceptaría 3 millones de euros para cerrar el traspaso del futbolista.

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A pesar de la rebaja, la operación no se ha cerrado porque el club polaco cuida su presupuesto. El Lech Poznań se plantó en una propuesta de entre 2.3 y 2.5 millones de euros. De hecho, el Celtic ya rechazó una segunda oferta polaca de 2,3 millones, exigiendo una mejora para soltar al catracho.

Si el Lech Poznań paga los 3 millones de euros que pide el Celtic, el fichaje rompería todos los récords de la institución. Esta importante cifra convertiría a Luis Palma en la compra más cara en toda la historia del club. Por eso, la directiva analiza con mucha cautela el siguiente paso financiero.

El interés por retenerlo se justifica con su gran rendimiento desde que llegó a Poznań el verano pasado. Palma se adaptó rápido y se transformó en una pieza clave del equipo. En la temporada suma 46 partidos y 2,738 minutos en la cancha, registrando la destacada cifra de 11 goles y 10 asistencias.

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A pesar de sus buenos números, el camino de Palma no ha sido perfecto, ya que en la primavera sufrió un bajón en su rendimiento. Por fortuna, en las últimas semanas recuperó su mejor nivel. En el partido del pasado sábado contra el Radomiak, anotó un gol y dio una asistencia clave.

Por el lado del jugador, la postura actual es de total prudencia ante el mercado de fichajes. En una entrevista con la cadena CANAL+ Sport, Palma confesó que prefiere mantenerse al margen de los rumores. “No tengo información sobre mi futuro en el Lech. No sé si me quedaré”, declaró el extremo.

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Mientras las directivas dialogan, el Lech Poznań se juega el prestigio deportivo en la cancha al pelear por un puesto en la Champions League. Un gran incentivo es que, si logran clasificar, el equipo de Poznań será cabeza de serie en todas las rondas previas de este importante torneo europeo.