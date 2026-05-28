No solo es Darwin Torres: Municipal anunciará la salida de otro veterano para el Apertura 2026

Los rojos comenzaron a armar su plantel para la siguiente temporada y comenzaron con las bajas.

CSD Municipal comenzó oficialmente la reestructuración de su plantel luego de conquistar el título del Clausura 2026, una temporada que terminó con celebración, pero que también obliga a tomar decisiones importantes pensando en los retos nacionales e internacionales que se aproximan. La dirigencia escarlata ya empezó a mover piezas en busca de fortalecer el equipo para el próximo semestre.

ver también Municipal anunció la salida de Darwin Torres: el equipo de Guatemala que tiene al central en el radar

La primera salida confirmada fue la del defensor uruguayo Darwin Torres, un futbolista que logró convertirse en referente del camerino y en uno de los jugadores más queridos por la afición roja. Durante sus años en la institución, el zaguero no solo aportó experiencia y liderazgo, sino que incluso llegó a portar el gafete de capitán en varios torneos importantes.

Sin embargo, los movimientos en Municipal no se detuvieron ahí. La institución también confirmó la salida del lateral guatemalteco Cristian Jiménez, quien dejó de entrar en los planes del entrenador Mario Acevedo para la próxima campaña. Aunque la noticia no tomó completamente por sorpresa al entorno rojo, sí marca el cierre de otra etapa importante dentro del club.

Cristian Jiménez se despide tras una extensa etapa con Municipal

Jiménez, formado en las fuerzas básicas escarlatas, vivía su segunda etapa con el equipo, aunque en el más reciente campeonato tuvo muy poca participación dentro del terreno de juego. La falta de minutos terminó anticipando una salida que con el paso de las semanas parecía inevitable dentro de la planificación deportiva del cuerpo técnico.

De acuerdo con los registros estadísticos del portal Guatefutbol.com, el defensor deja Municipal después de disputar 217 partidos oficiales, acumular 17,440 minutos y aportar 20 anotaciones, números que reflejan la importancia que tuvo durante varios años defendiendo la camiseta roja. Su salida representa el adiós de otro futbolista identificado con la institución y con pasado importante dentro del equipo capitalino.

Publicidad

Publicidad

ver también “Nos hemos armado para pelear”: Gerardo Villa lanza advertencia a los rivales de Municipal de la Copa Centroamericana

Las decisiones apenas comienzan en Municipal. En las próximas horas podrían confirmarse nuevas bajas mientras la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan en el diseño del plantel que afrontará el Torneo Apertura 2026 y la próxima edición de la Copa Centroamericana. Luego de cerrar un ciclo exitoso con el título 33, el club rojo ahora busca renovar energías para mantenerse en la cima del fútbol guatemalteco.