“No quiere esa salida”: Alejandro Bran se pone firme contra la directiva tras ser separado en Alajuelense

Tras separar a Alejandro Bran, Alajuelense trabaja en la salida del futbolista en calidad de cedido.

La situación de Alejandro Bran todavía no está resuelta después de la decisión drástica que tomó la Liga Deportiva Alajuelense. El mediocampista manudo tiene vínculo con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que no será una operación sencilla.

La intención de Alajuelense es cederlo a un club para que luego regrese, ya que pretenden cuidar el dinero invertido en su ficha. Sin embargo, el jugador no iría por el mismo camino de acuerdo a las últimas novedades.

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Según la información del periodista Kevin Jiménez, Bran se reunirá con la directiva en las próximas horas para definir su situación: “Los manudos no descartan mandarlo a préstamo pero entiendo que el jugador no quiere esa salida, deberían finiquitar”.

Teniendo en cuenta que Bran todavía tiene contrato, la rescisión podría costarle una buena suma de dinero a la dirigencia rojinegra. El ex Minnesota United recibe actualmente cerca de 15 mil dólares mensuales, por lo que deberían darle los meses correspondientes si es una decisión unilateral.

Alajuelense también se quiere desprender de Kenneth Vargas

Además, la Liga trabaja para desprenderse de Kenneth Vargas, el otro de los jugadores que fue apartado de la institución. Su situación es diferente, ya que la ficha le pertenece al Heart of Midlothian FC, club que lo compró para la temporada 2024-25.

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Vargas se encuentra en condición de préstamo en la Liga hasta el 31 de diciembre de 2026. Tiene vínculo con el conjunto escocés hasta el 30 de junio de 2029, por lo que tendrá que regresar a Europa para conocer si será cedido nuevamente como se rumoreaba o se mantendrá allí.

En resumen

El mediocampista Alejandro Bran tiene contrato vigente con la Liga Deportiva Alajuelense hasta 2027 .

tiene contrato vigente con la Liga Deportiva Alajuelense hasta . El salario mensual de Alejandro Bran en el club rojinegro ronda los 15 mil dólares .

en el club rojinegro ronda los . El futbolista Kenneth Vargas finalizará anticipadamente su préstamo y regresará al Heart of Midlothian escocés.