Tras ser marginado por Jafet Soto de Herediano, Aarón Cruz ahora es pretendido por un histórico de Centroamérica

El portero tico tiene la oportunidad de jugar en el extranjero por primera vez.

La salida de Aarón Cruz del Club Sport Herediano sorprendió a muchos luego de la reciente conquista del título 31 en el Torneo Clausura 2026, pero dentro del club ya se empezaron a tomar decisiones pensando en la próxima temporada. El guardameta costarricense no entró en los planes de Jafet Soto y su cuerpo técnico, poniendo fin a una etapa en la que fue parte importante del plantel florense.

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Apenas se confirmó su salida, varios equipos comenzaron a moverse para intentar fichar al experimentado arquero. En Costa Rica, el recién ascendido Inter San Carlos mostró interés inmediato en hacerse de sus servicios, considerando que buscan reforzar su plantilla con jugadores de experiencia para afrontar su regreso a la máxima categoría.

Sin embargo, el nombre de Aarón Cruz también comenzó a sonar con fuerza fuera del fútbol tico. Desde Guatemala, Xelajú MC se mantiene atento a la situación del guardameta, tomando en cuenta la necesidad urgente que tiene el club altense de reforzar la portería para el próximo campeonato.

Xelajú busca jerarquía tras la lesión de su arquero titular

Los súper chivos comenzaron la búsqueda de un arquero extranjero debido a la complicada situación física de Rubén Darío Silva, cuya lesión obliga al club a encontrar un futbolista de jerarquía y experiencia para competir tanto en el torneo local como a nivel internacional. Dentro de ese análisis, Aarón Cruz aparece como una de las opciones más atractivas para la dirigencia quetzalteca.

El guardameta costarricense no es el único nombre en carpeta. También figura el uruguayo John Faust, aunque Cruz cuenta con una trayectoria más amplia en competencias centroamericanas y partidos de alta presión, un aspecto que podría inclinar la balanza a su favor dentro de la evaluación deportiva del cuerpo técnico.

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Por ahora, las negociaciones continúan en etapa preliminar y todo dependerá de si el experimentado portero logra ajustarse al presupuesto de Xelajú MC. Mientras tanto, la salida de Aarón Cruz de Herediano sigue generando movimientos importantes en el mercado regional, con clubes atentos a sumar a un arquero que todavía tiene mucho recorrido por delante en el fútbol centroamericano.

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