Kadir Barría rompió el silencio: su mensaje tras quedar fuera de la lista de Panamá para el Mundial 2026

La publicación de la lista definitiva de la Selección de Panamá para la Copa del Mundo 2026 dejó una de las noticias más comentadas por la afición canalera: la ausencia del joven atacante Kadir Barría. El futbolista del Botafogo no apareció entre los 26 convocados por el entrenador Thomas Christiansen, pese a que en las últimas semanas había despertado expectativa por su rendimiento en el fútbol brasileño.

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Barría, quien venía sumando minutos importantes y mostrando un crecimiento acelerado en Botafogo, optó inicialmente por guardar silencio tras conocerse la nómina mundialista. Sin embargo, después de más de un día de especulaciones y mensajes de apoyo en redes sociales, el futbolista decidió pronunciarse con una reflexión breve, pero cargada de sentimiento.

El atacante utilizó sus plataformas digitales para compartir un mensaje que rápidamente generó reacciones entre aficionados y compañeros. “A veces el plan de Dios duele, pero nunca falla”, escribió Barría, dejando entrever la tristeza por no haber sido incluido en la convocatoria final, aunque también mostrando serenidad ante uno de los momentos más difíciles de su joven carrera.

Kadir Barría aún mantiene esperanzas de ir al Mundial

Aunque su nombre no figura en la lista principal, las posibilidades del delantero panameño todavía no están completamente cerradas. Thomas Christiansen decidió incluirlo dentro del grupo de jugadores de reserva, una situación que le permite mantenerse cerca del combinado nacional y listo para responder ante cualquier eventualidad de último momento.

La decisión del cuerpo técnico demuestra que Barría sigue siendo considerado una de las grandes apuestas a futuro del fútbol panameño. Su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva lo convirtieron en uno de los nombres más seguidos durante el proceso de preparación rumbo al Mundial, especialmente tras sus recientes actuaciones con Botafogo.

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Por ahora, el futbolista deberá esperar mientras Panamá continúa afinando detalles para afrontar la cita mundialista. Aunque el golpe emocional es evidente, el mensaje compartido por Kadir Barría refleja madurez y fe en que nuevas oportunidades llegarán. Mientras tanto, el joven atacante seguirá atento y preparado, consciente de que una lesión o cualquier cambio de última hora podría abrirle inesperadamente la puerta hacia el sueño de disputar la Copa del Mundo 2026.