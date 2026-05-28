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Fue campeón del mundo, jugó en Boca Juniors y ahora llega a Alianza para reemplazar a Ernesto Corti

Alianza continuará con un argentino como entrenador después del exitoso paso de Corti.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Corti será sucedido por un compatriota.
© Alianza FCCorti será sucedido por un compatriota.

Alianza ya consiguió a su nuevo entrenador después de lo que la salida de Ernesto Corti el pasado 8 de mayo. El argentino se marchó en la previa de la vuelta de los cuartos de final debido a que sentía que la relación con sus jugadores ya estaba desgastada.

Después de haber quedado eliminado del Clausura 2026, el conjunto paquidermo se tomó algunas semanas para definir al sucesor de Corti. El elegido es un compatriota que jugó en Boca Juniors y fue campeón del mundo a nivel clubes con Vélez Sarsfield.

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Se trata de Roberto Tito Pompei, quien trabajaba en las divisiones juveniles de Boca hasta que definió su salida para dirigir a Alianza. Según la información del periodista Rodrigo Velis, la directiva capitalina se interesó en sus servicios para que encabece el proyecto con un ADN competitivo.

Información de Rodrigo Velis.

Información de Rodrigo Velis.

La experiencia de Roberto Pompei, nuevo entrenador de Alianza

Tito Pompei estuvo muchos años como entrenador de la reserva del Xeneize, aunque también tiene experiencia dirigiendo al primer equipo de Huracán, Oriente Petrolero de Bolivia, Sol de América de Paraguay y Deportivo Municipal de Perú. No tuvo un gran rodaje, ya que comandó muy pocos partidos entre dichos clubes.

Pompei entrenando en Boca.

Pompei entrenando en Boca.

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Desde el año 2020 hasta la fecha, se mantuvo en Boca Juniors. Casi 11 años después, Pompei tendrá un nuevo desafío como entrenador de un plantel profesional. Su último paso se dio en el Oriente Petrolero en el año 2015.

Nacido en Buenos Aires, el argentino tiene 56 años. Su esquema preferido es el 4-1-4-1, diferente al 4-3-3 que acostumbraba a utilizar Corti en Alianza. Pompei tendrá su primer paso por el fútbol de la región. En 2026, tendrá la oportunidad de jugar la Copa Centroamericana 2026.

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En resumen

  • El argentino Roberto Tito Pompei es el nuevo entrenador de Alianza tras la salida de Corti.
  • El estratega de 56 años trabajaba en las divisiones juveniles de Boca Juniors desde 2020.
  • El nuevo director técnico dirigirá al Alianza en la Copa Centroamericana 2026.

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