Costa Rica da revés a Elison Rivas: la respuesta final que recibió sobre jugar en este club de Centroamérica

El lateral izquierdo hondureño sonó para tener un nuevo club en Centroamérica y ya recibió la respuesta final que deja en vilo su futuro.

Luego de convertirse en una de las siete bajas de Olimpia, Elison Rivas sonó fuerte para convertirse en el nuevo refuerzo de Antigua en Guatemala; sin embargo el club desestimó su llegada de cara a la siguiente temporada.

Fútbol Centroamérica conoció que Rivas fue pedido espécificamente por el entrenador Mauricio Tapia, pero tras varias semanas de negociación sin llegar a un acuerdo, el club desestimó al hondureño para fichar al tico Suhander Zúñiga.

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Zúñiga de 29 años tuvo un paso por Alajuelense, Saprissa, Herediano y llega procedente del Cartaginés. El nuevo lateral izquierdo podrá disputar la Copa Centroamericana de Concacaf con el cuadro chapín.

Las negociaciones con Suhander avanzaron de forma acelerada con la directiva del Antigua, mientras Elison Rivas sigue buscando opciones en el exterior luego que se le venciera el contrato con Olimpia.

Suhander Zúñiga es el nuevo lateral izquierdo de Antigua GFC. Foto: Antigua GFC.

Otro hondureño descartado

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Además de Elison, en el radar de Los Coloniales también apareció el nombre de Yeison Mejía, quien recientemente fue dado de baja del Los Potros del Olancho FC.

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El extremo hondureño también era una prioridad para Antigua GFC, pero las dudas mostradas por el futbolista en unirse al proyecto provocaron que el cuerpo técnico lo diera por descartado.