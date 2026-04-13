Quieren a Luis Palma: campeón de Europa tiene en el radar al “Bicho” gracias a la Selección de Honduras

Luis Palma ha recuperado su mejor versión en el Lech Poznań de Polonia, pasando de ser un marginado en el Celtic a convertirse en un referente clave en su equipo, que lucha por el bicampeonato de la liga.

Este último fin de semana, Palma Oseguera marcó un gol y dio una asistencia en el empate 3-3 que permitió a su equipo mantener el liderato.

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No solo en su club ha sido determinante; también con la Selección de Honduras ha dejado su huella. Fue fundamental durante las pasadas eliminatorias y, en el debut de José Francisco Molina, anotó el primer gol de la nueva era.

Palma ha estado en los reflectores del fútbol europeo. El Celtic es el dueño de su ficha y, si algún equipo quiere ficharlo, deberá pagar más de cuatro millones de euros.

Desde España quieren a Luis Palma

La última actuación de Palma ha sido muy bien recibida en España, donde ha aparecido en el radar de varios aficionados del Sevilla FC, máximo ganador de la Europa League.

Gracias a sus sobresalientes presentaciones con el Lech Poznań y la Selección de Honduras, los sevillistas lo han solicitado para la próxima temporada.

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Sería un gran salto de calidad ver a Palma en la Liga Española, donde ha tenido la suerte de ser campeón en Escocia, Grecia y ahora está cerca de lograrlo en Polonia.

Desde Sevilla ven con buenos ojos el fichaje de Luis Palma. Foto: El Reféri