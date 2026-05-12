Confirmado: Celtic recibe una oferta de 2.3 millones de euros por Luis Palma

El futbolista hondureño ha tenido una buena temporada en Polonia y ahora hacen una oferta para llevárselo del Celtic.

El Lech Poznań de Polonia está decidido a hacerse con los servicios del atacante hondureño Luis Palma. Tras un primer intento fallido, el club polaco ha vuelto a la carga con una oferta económica superior, demostrando que el jugador del Celtic es su principal prioridad para reforzar el ataque en este mercado de transferencias.

La directiva polaca puso sobre la mesa una propuesta inicial de 1.5 millones de euros, la cual fue descartada de inmediato por las oficinas de Glasgow. El Celtic, consciente del potencial de Palma, no está dispuesto a dejarlo salir por una cifra que consideran lejana al valor real del futbolista en el mercado europeo actual.

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Lech Poznan hace una nueva oferta al Celtic

Ante la negativa escocesa, el Lech Poznań no se dio por vencido y en las últimas horas presentó una contraoferta mejorada. Esta nueva propuesta asciende a los 2.3 millones de euros, un aumento significativo con el que esperan convencer a los “Hoops” de iniciar una negociación formal para el traspaso definitivo del “Bicho”, informa el periodista Álvaro de la Rocha.

A pesar de este nuevo esfuerzo económico, el Celtic aún no ha emitido una respuesta oficial. El cuerpo técnico y la dirigencia escocesa están evaluando si este monto es suficiente para cubrir el vacío que dejaría el hondureño, quien ha tenido chispazos de gran calidad desde su llegada al fútbol de Escocia.

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Un punto clave en esta historia es la opción de compra que tiene el equipo polaco, la cual está fijada en 4 millones de euros. Sin embargo, la realidad financiera del Lech Poznań le impide alcanzar esa cifra de manera directa, por lo que su estrategia se basa en negociar un precio intermedio que sea justo para ambas partes.

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Para Luis Palma, este interés representa una oportunidad de sumar más minutos y protagonismo en una liga competitiva como la de Polonia. Aunque en el Celtic ha demostrado su capacidad goleadora y técnica, la regularidad ha sido su mayor desafío, y un cambio de aires podría ser el impulso necesario para su carrera en Europa.

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Las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro del seleccionado hondureño. Si el Celtic vuelve a rechazar la oferta, el Lech Poznań deberá decidir si realiza un último sacrificio o si busca otras opciones.