La permanencia de estos tres futbolistas en la nómina de Costa Rica para la fecha FIFA de junio estaría en tela de juicio.

En lo interno de la Selección Nacional se respira un clima tenso desde que Fernando Batista desafectó de la convocatoria a Alejandro Bran por un nuevo episodio de indisciplina. Su camioneta, una Toyota Fortuner, fue baleada en la madrugada del lunes, a la salida de un bar en San Pedro, Montes de Oca, luego de un altercado con un grupo de personas en el que también estuvo involucrado Kenneth Vargas.

La investigación interna realizada por la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) así lo constató. Y el “Bocha” fue implacable con Bran, para luego marcarle la salida a Vargas y a Warren Madrigal. Primero, trascendió que el DT había sancionado al ariete de Nashville por pasarse de cuarto. Pero el secretario general de la Federación, Gustavo Araya, explicó que se debió a “un tema de disciplina en general”.

Una vez se confirmó que Bran, “Huevito” y Madrigal quedaron fuera del combinado patrio, creció la intriga de la gente por conocer quiénes eran los otros integrantes de la actual nómina envueltos en el incidente nocturno.

Los otros tres jugadores de La Sele involucrados

En medio de los rumores, el periódico La Nación confirmó que se trata de Jeyland Mitchell, Josimar Alcócer y John Paul Ruiz. Todos ellos fueron entrevistados por los federativos durante el desarrollo de la investigación, tal como ocurrió con sus compañeros, para conocer su versión de los hechos.

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Aunque hay una salvedad importante: “Tres de ellos, que no fueron detallados, aseguraron haber llegado al lugar con el fin de ayudar a un amigo que atravesaba un momento complicado y en el que podía darse algún tipo de escalada más grave”, escribió el periodista Esteban Valverde.

La situación de Mitchell, Alcócer y Ruiz podría complicarse en las próximas horas, de acuerdo a la información brindada por el reportero Jason Arce en el programa Seguimos. “Me han llegado fotos que no voy a difundir, pero si se cumple la lista original que me han venido pasando, en teoría deberían salir de la convocatoria tres jugadores más“, afirmó.

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Si esto ocurre, la Selección de Costa Rica quedaría seriamente mermada para los amistosos de la venidera fecha FIFA. El lunes 1 de junio le hará frente a su primer rival, Colombia, en El Campín de Bogotá. Y nueve días después, el miércoles 10, chocará con Inglaterra en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

En resumen

Fernando “Bocha” Batista aplicó mano dura y separó de La Sele a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal tras la investigación por indisciplina.

tras la investigación por indisciplina. El periodista Jason Arce adelantó que no se descarta que también sean desafectados “tres jugadores más” de la fecha FIFA .

de la fecha FIFA . El periódico La Nación confirmó que los otros tres seleccionados implicados en el polémico episodio de la madrugada del lunes son Jeyland Mitchell, Josimar Alcócer y John Paul Ruiz.