Municipal anunció la salida de Darwin Torres: el equipo de Guatemala que tiene al central en el radar

El experimentado zaguero se va de Municipal después de casi tres años. Y su futuro podría estar en otro de los equipos más importantes del país.

Los caminos de Darwin Torres y CSD Municipal se separaron oficialmente este jueves. El equipo escarlata anunció la salida del central de 35 años con unas emotivas palabras, agradeciéndole su entrega a lo largo de las últimas tres temporadas.

“Capitán, gracias por defender estos colores con orgullo, compromiso y corazón. La 32 y 33 siempre recordarán tu liderazgo, tu amor por este escudo y la unión que construiste dentro del grupo. Fuiste, eres y siempre serás rojo”, reza el pie del comunicado compartido en redes sociales.

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El futbolista uruguayo ya había anunciado su salida mediante una historia de Instagram en la mañana del martes, con un mensaje dedicado a la afición: “Solo decirles gracias por tanto, hasta pronto”. Pero ahora se desvinculó formalmente del club y tiene el pase en su poder para buscar un nuevo equipo en este extenso mercado de fichajes, atravesado por la Copa del Mundo.

Xelajú MC valora como opción a Darwin Torres

Según dio a conocer el periodista Juan Carlos Gálvez, Darwin Torres está en la carpeta de Xelajú como posible refuerzo para el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana. “Es cierto que le podría interesar a Roberto Hernández en Quetzaltenango”, afirmó en X.

Aunque hay algunos factores que tienen en desventaja a Torres: su edad, pensando una futura reventa, y la competencia con el mexicano Ernesto Monreal, quien tiene un precontrato firmado con Xela, por el cupo de extranjeros que se liberará en el equipo tras la salida del defensor paraguayo Manuel Romero.

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Monreal, además, ya fue dirigido por Hernández en Comunicaciones, lo que le da otro plus por encima del experimentado central. Por otro lado, la idea de los chivos es ocupar una más de sus plazas con un portero internacional de probada jerarquía debido a la lesión de Rubén Darío Silva.

Los otros foráneos que están en la planilla son Yair Jaén (panameño), Yilton Díaz (colombiano), Joffre Escobar (ecuatoriano) y Steven Cárdenas (costarricense). Teniendo en cuenta que los dos últimos se marcharían, la directiva de Xelajú amarró el fichaje del “9” uruguayo Diego Casas.

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En resumen

Municipal hizo oficial la salida del defensor uruguayo Darwin Torres , poniéndole fin a un ciclo de tres temporadas donde llegó a portar la cinta de capitán.

, poniéndole fin a un ciclo de tres temporadas donde llegó a portar la cinta de capitán. Tras quedar como agente libre, el central de 35 años está en la carpeta de Xelajú MC como opción para reforzar la zaga en el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

como opción para reforzar la zaga en el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana. El fichaje de Torres con los “Chivos” se complica debido a su edad y a que compite por la plaza de extranjero con el mexicano Ernesto Monreal, quien ya tiene un precontrato firmado.