Será agente libre: Figura de Olimpia coquetea con un grande de Centroamérica a horas de enfrentar a Cartaginés

Un múltiple veces campeón en Honduras ha coqueteado en sus redes sociales con un grande de la región.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Jugador de Olimpia dejó un enigmático mensaje.
El Club Olimpia Deportivo está a solo horas de enfrentar a Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Pese a eso, uno de sus futbolistas ha dejado un enigmático y sorpresivo mensaje en sus redes sociales vinculándose de cierta manera con un grande de Centroamérica.

¿Qué jugador de Olimpia coquetea con un grande de Centroamérica?

Mientras el León se concentra en el partido del semestre ante los dirigidos por Andrés Carevic, uno de sus jugadores posteó una imagen mencionando a otro equipo.

Se trata del veloz extremo Kevin López que mediante sus cuenta oficial de Instagram publicó una foto y etiquetó a Cremas de Guatemala.

El jugador ya tuvo un paso por el club donde fue campeón en 2022 y se destacó en Comunicaciones donde jugó 46 partidos, anotó 4 goles y repartió 6 asistencias.

Con esta historia el ´34´ volvió a demostrar su incomodidad por su momento actual en Olimpia.

Se debe recordar que López anteriormente había enviado una indirecta a Eduardo Espinel por la falta de minutos en el actual semestre.

El extremo que ha sido campeón en Honduras y en Guatemala termina contrato con el cuadro Merengue a finales del presente año.

Será agente libre en el próximo mercado de pases por lo que un regresoa Cremas no se descarta.

López, 29, renovó con el equipo comandado por Eduardo Espinel a principios de 2025, no ha podido ganarse su lugar como un indiscutido en el equipo titular.

Durante el actual semestre solo ha jugado 317 minutos en 8 partidos de 14 que ha disputado el club.

