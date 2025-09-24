Será agente libre: Figura de Olimpia coquetea con un grande de Centroamérica a horas de enfrentar a Cartaginés

El Club Olimpia Deportivo está a solo horas de enfrentar a Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Pese a eso, uno de sus futbolistas ha dejado un enigmático y sorpresivo mensaje en sus redes sociales vinculándose de cierta manera con un grande de Centroamérica.

ver también DT de Levante pone en vilo a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga y anticipa si estará contra Costa Rica

¿Qué jugador de Olimpia coquetea con un grande de Centroamérica?

Mientras el León se concentra en el partido del semestre ante los dirigidos por Andrés Carevic, uno de sus jugadores posteó una imagen mencionando a otro equipo.

Publicidad

Publicidad

Se trata del veloz extremo Kevin López que mediante sus cuenta oficial de Instagram publicó una foto y etiquetó a Cremas de Guatemala.

El jugador ya tuvo un paso por el club donde fue campeón en 2022 y se destacó en Comunicaciones donde jugó 46 partidos, anotó 4 goles y repartió 6 asistencias.

Publicidad

Con esta historia el ´34´ volvió a demostrar su incomodidad por su momento actual en Olimpia.

Se debe recordar que López anteriormente había enviado una indirecta a Eduardo Espinel por la falta de minutos en el actual semestre.

Publicidad

Publicidad

ver también Javier López consterna a todo Motagua con su sentencia tras la histórica victoria sobre Alajuelense

El extremo que ha sido campeón en Honduras y en Guatemala termina contrato con el cuadro Merengue a finales del presente año.

Será agente libre en el próximo mercado de pases por lo que un regresoa Cremas no se descarta.

López, 29, renovó con el equipo comandado por Eduardo Espinel a principios de 2025, no ha podido ganarse su lugar como un indiscutido en el equipo titular.

Publicidad

Publicidad

Durante el actual semestre solo ha jugado 317 minutos en 8 partidos de 14 que ha disputado el club.

Tweet placeholder

Publicidad