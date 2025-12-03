Kevin López firmará por gigante de Centroamérica luego de ser despedido de Olimpia: “Primer refuerzo”

Olimpia está teniendo una revolución en pleno torneo. Los merengues han dejado libres a varios jugadores que no estaban conformes con la cantidad de minutos que le daba Eduardo Espinel.

Uno de esos jugadores fue Kevin López, el extremo rescindió su contrato y ahora es jugador libre para negociar con cualquier equipo.

ver también Campeón de Champions League quiere a Luis Palma y esta fue la respuesta del Lech Poznan; Honduras queda pendiente

Al primer equipo que López fue ofrecido fue a Motagua, club de donde salió y del cual le tienen mucho cariño, pero un tatuaje evita que regrese al Nido.

Sí, así como lee, Kevin tiene un tatuaje de León en su piel y eso hace que Motagua, máximo rival de Olimpia, evite que retorne a la instutución.

Real España y Marathón tendrían la capacidad para pagar las exigencias de Kevin López, pero ha aparecido un club de Centroamérica que ya tiene adelantado el fichaje del hondureño.

Publicidad

Publicidad

¿Qué gigante de Centroamérica quiere a Kevin López?

En Honduras tiene pocas chances de jugar, por lo que desde Guatemala se ha soltado que López tiene la posibilidad de volver a Comunicaciones.

“El volante hondureño Kevin López se encuentra en negociaciones con Comunicaciones. Todo va encaminado a que López será el primer refuerzo Crema”.

Publicidad

ver también Motagua fue humillado de la peor forma, su DT señala a los culpables y la afición los quiere fuera a todos

“El Choloma” ya jugó dos torneos en Guatemala con Los Cremas, fue en las temporadas de 2021 a 2023. El catracho participó de 46 partidos y marcó cuatro goles. Fue campeón del Clausura 2022.

Publicidad

Las negociaciones están y López puede ser el primer refuerzo de Comunicaciones para el 2026. Un regreso que la afición ve con buenos ojos. Kevin busca recuperar su mejor nivel.