“Cuándo nos daban rigio”: figura de Olimpia manda feroz indirecta a Eduardo Espinel en redes sociales

En Olimpia dentro de la cancha todo marcha prácticamente a la perfección: El ´León´ es líder de la Liga y de su grupo en Copa Centroamericana.

Sin embargo, fuera del terreno de juego las cosas pueden estar un poco complicadas y se empieza a notar.

Los ´Merengues´, además de perder figuras importantes y recibir críticas por la falta de fichajes, podrían tener un problema en el vestuario ante el descontento de varios jugadores.

Figura de Olimpia lanza indirecta a Eduardo Espinel

Una ruptura en el vestuario melenudo tendría lugar por la incomodidad de varios jugadores que están prácticamente “colgados”.

El descontento no solamente se ha mostrado en privado, también se ha hecho público con declaraciones e indirectas.

El primero en alzar la voz fue Alberth Elis que, si bien no sigue en Olimpia tras marcharse para Portugal, dejó claro su malestar con Eduardo Espinel.

Elis envió un contundente mensaje que repitió hasta en 4 ocasiones: “no es fácil estar en la banca y ni siquiera entrar a jugar un partido“.

La ´Panterita´ no fue el único con ese malestar, aunque si fue el primero en quejarse de manera pública.

Ahora otro jugador que supo ser importante en Olimpia entregando un campeonato alzó la voz en sus redes sociales.

El extremo Kevin López no se contuvo y, a la mínima oportunidad, lanzó una indirecta contra el estratega uruguayo.

López compartió una publicación del ex-Olimpia, Gabriel Araújo, y escribió: “Cuándo nos daban rigio” en una historia de Instagram.

Cabe aclarar que “rigio” en Honduras significa “dejar jugar” o “dar oportunidad de jugar” lo que es una clara crítica a Espinel.

Y es que varios jugadores de la ´Pimpa´ consideran que el DT no los tiene en consideración y solamente tiene en cuenta a los sus más cercanos, situación que ha incomodado a varios.

López, que se queda sin contrato en diciembre, solamente ha jugado 69 de 540 minutos disponible.

´Choloma´ ha participado en 3 de 6 partidos, pero solo ha sido titular una vez y en las restantes dos ocasiones jugó menos de 7 minutos mientras que se quedó en el banco en tres oportunidades.

