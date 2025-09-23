Javier López consterna a todo Motagua con su sentencia tras la histórica victoria sobre Alajuelense

Javier López salió feliz luego de la victoria de Motagua sobre Alajuelense. El DT español hizo historia con el Ciclón, ya que es la primera vez que le gana en Costa Rica.

Mathías Vázquez fue el encargado de marcar el tanto de la victoria al 90+2′ y que les da la esperanza de estar en semifinales, aunque fue el propio López el que puso a todos en su lugar en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Javier López sobre el partido de vuelta?

“Si hay un equipo capaz que le puede dar la vuelta a esto es Alajuelense. La serie esta totalmente abierta. La Liga es un equipo capaz de darle la vuelta a este resultado”.

López aseguró que la victoria de Motagua fue trabajada y reveló a todos el estudio que ha hecho antes de enfrentarlos en la eliminatoria.

“Hemos estudiado mucho lo que la Liga ha hecho en los últimos dos años para ser campeones. La Liga lo ha hecho ganando de local y empatando o ganando de visita y eso lo hemos hecho”.

Además ha hecho un pedido especial a la afición de Motagua para la vuelta el próximo martes 30 de septiembre a las 8:00 de la noche.

“El martes será que ser un lleno y que la gente nos respalde. Es un equipo dificilísimo, es un gran club, es el bicampeonato y tienen a un entrenador que, además, es de los pocos que han llevado a su selección a un Mundial”.

