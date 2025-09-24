DT de Levante pone en vilo a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga y anticipa si estará contra Costa Rica

Kervin Arriaga encendió las alarmas en todo el entorno de la Selección Nacional de Honduras tras el partido contra el Real Madrid.

El volante de contención salió del estadio con una molestia y un vendaje en una de sus piernas y encendió la preocupación de todos en la ´H´.

Fue ante esta situación que el director técnico de Levante, habló en conferencia de prensa sobre el estado físico del ´Misilito´.

Publicidad

Publicidad

ver también Kervin Arriaga es fichado por selecto club y esto tiene que ver el Real Madrid: Honduras lo festeja

¿Qué dijo Julián Calero sobre Kervin Arriaga?

Julián Calero fue claro sobre uno de sus más recientes fichajes y dejó claro que no está al 100% desde lo físico.

“Con Kervin hay que ir despacio porque ha tenido molestias, después de la lesión que tuvo ha habido otras partes donde ha tenido molestias. No queremos meterlo directamente y correr el riesgo de que se rompa. Por más que a mi me apetezca por la presencia que tiene y por lo que sé que nos va a dar”

Publicidad

El DT de los ´Granotas´ dejó claro que esta determinación es específica para el internacional por Honduras y volvió a dejar en claro que Arriaga será uno de los pilares de su equipo.

Publicidad

“Es una protección para que fuera cogiendo minutos, lo había hablado con él que le iba a ir dando minutos hasta que le viera con ritmo y seguridad suficiente. Vamos a ir viendo como se recupera, es un jugador que está llamado a ser importante”.

Publicidad

Calero también dio a conocer que las molestias que tiene el potente contención es en la rodilla y confirmó que se le realizarán pruebas médicas.

“Le está viniendo molestias en el rotuliano de la rodilla (…) No puedo decir exactamente porque mañana le harán algunas pruebas, pero no parece que sea nada muy grave”.

Publicidad

Publicidad

ver también Motagua recibe duro castigo a pesar de la agónica victoria ante Alajuelense en la Copa Centroamericana

Fútbol Centroamérica pudo conocer que las molestias que sufre el ´Misilito´ no son nada graves, sino consecuencia del esfuerzo físico tras su lesión original.

Publicidad

Se espera que Arriaga esté en la convocatoria para el partido contra Getafe el próximo sábado 27.