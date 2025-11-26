Barrida en Olimpia: los tres jugadores que saldrán del León después del Apertura 2025 y el que se les puede unir

Olimpia va a tener una revolución en su club luego de que acabe el Apertura 2025. El torneo nacional, a pesar de que son líderes, no está siendo suficiente y el fracaso ante Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamérica 2025 los ha dejado muy golpeados.

En este caso, Diario Más ha reportado que tres jugadores del León están fuera del club, al menos hasta que finalice el torneo, aunque uno de ellos ya fue dado de baja por el propio club.

La limpieza en Olimpia será profunda

Se trata de José García, el defensa se peleó con Eduardo Espinel por la falta de minutos y esto provocó que el club lo sacara ante su actitud.

El otro que hemos venido informando esDereck Moncada, el volante ya tiene seguro que saldrá del club a finales de torneo Apertura 2025 y su nuevo equipo será el Real Salt Lake de la MLS.

Ahora, el más reciente es Kevin López, que luego de tres años en el conjunto blanco donde ganó varios títulos, pero nunca rindió como se esperaba.

López fue uno de los que falló en la tanda de penales ante Alajuelense.

Olimpia no lo va a renovar y hasta finales de diciembre cumplirá su contrato y buscará club. López ha jugado 18 partidos en el presente torneo, pero fue villano en aquella tanda de penales ante Alajuelense que dejó a Albo sin la final.

Su números son bajos, en 94 partidos ha marcado 18 goles. A Kevin se le pueden sumar otros nombres, por lo que la limpieza en Olimpia puede seguir aumentando.

Los otros que podrían salir de Olimpia

–Eduardo Espinel: finaliza su contrato cuando termine el Apertura 2025 y falta una reunión con la directiva para definir su futuro. Recordemos que ya renunció y eso puede pesar en la decisión final.

–Jorge Benguché: en Costa Rica lo siguen de cerca, por lo que no se descarta que con una buena oferta salga del club.

-Carlos “Mango” Sánchez: parece que su ciclo se acabó en Olimpia, también fue uno de los villanos contra Alajuelense en los penales.

–Jerry Bengtson: con 38 años, Olimpia tiene que darle frescura a su delantera y el veterano tendría que dar paso a un nuevo atacante.

–Edwin Solani Solano: el exjugador del Marathón ha perdido todo protagonismo con Olimpia. Ha presentado un bajo nivel y estaría viviendo sus últimos días en el club.