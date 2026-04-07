“Separados de manera inmediata”: Marathón recibe la sentencia sobre los jugadores con indisciplina por alcohol

De jugar la final del Apertura 2025 a enfrentar una realidad completamente distinta en 2026. Marathón pasó de ser uno de los mejores equipos a sufrir un notable descenso, no solo en su rendimiento futbolístico, sino también en cuanto a disciplina.

Al menos seis jugadores del Monstruo Verde estarían involucrados en esta controversia. La información fue adelantada por Diez y posteriormente confirmada por Fútbol Centroamérica. Desde el club precisaron que varios futbolistas fueron sorprendidos consumiendo alcohol un día antes de un partido.

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Los nombres señalados son: José Aguilera, Raúl Espinoza, André Orellana, Carlos “Chuy” Pérez, Axel Alvarado y Bryan Moya.

Ahora, la barra de Marathón, conocida como la Furia Verde, ha emitido una petición que podría sellar el destino de estos futbolistas.

La barra de Marathón exige la separación de los jugadores involucrados en la indisciplina

“En base a la noticia sobre los jugadores involucrados en actos de indisciplina, específicamente en relación con el consumo de alcohol dentro de las concentraciones del equipo, y sabiendo que la directiva y el cuerpo técnico tienen pruebas de ello, nosotros, como la barra oficial del Club Deportivo Marathón, exigimos que todos los jugadores involucrados sean separados de manera inmediata, sin excepción.

Asimismo, solicitamos que las bajas de los jugadores involucrados sean anunciadas en las redes sociales oficiales del club, para evitar que los aficionados queden con dudas.

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Finalmente, que los jugadores dejen de hacer esto solo porque les cancelaron sus bonos por ganar partidos. Este es su trabajo, y deben respetar siempre los reglamentos internos de disciplina del club”.

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Hasta el momento, Marathón no ha tomado ninguna decisión oficial, pero se espera que la situación se resuelva de manera interna, aunque no se descarta que haya despidos en las próximas horas.

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Datos clave:

Seis futbolistas involucrados en actos de indisciplina por consumir alcohol antes de enfrentar a Platense.

Los nombres implicados son: José Aguilera, Raúl Espinoza, André Orellana, Carlos “Chuy” Pérez, Axel Alvarado y Bryan Moya.

La barra de Marathón, la Furia Verde, exige que el club tome medidas inmediatas.