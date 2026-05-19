Nació en Ecuador, jugó en Europa y ahora Ismael Rescalvo lo quiere para reforzar la delantera de Alajuelense

Pensando en el rearmado de Alajueense, Ismael Rescalvo tendría entre ceja y ceja a un futbolista que conoció de su paso por el fútbol de Ecuador.

La reestructuración en Liga Deportiva Alajuelense ya está en marcha y el mensaje es claro: el próximo mercado será clave para cambiarle la cara a un equipo que viene de un semestre muy por debajo de las expectativas. Con la llegada de Ismael Rescalvo, la directiva decidió apostar por un perfil distinto, con una idea de juego más ofensiva y con nombres que encajen en ese modelo.

En ese contexto, comenzaron a aparecer los primeros objetivos concretos. No se trata solo de reforzar, sino de elegir jugadores que el técnico conozca y que puedan adaptarse rápidamente a su sistema. Y ahí surge un nombre que empieza a tomar fuerza en las últimas horas.

¿Quién es el futbolista que busca Alajuelense?

Se trata de Christian Alemán, mediocampista ofensivo o extremo derecho de 30 años, quien acaba de quedar libre tras su paso por Club Bolívar. Su situación contractual lo convierte en una oportunidad de mercado que no pasa desapercibida.

El interés no es casual. Ismael Rescalvo lo conoce bien de su etapa en el fútbol ecuatoriano, donde Alemán pasó por clubes importantes como Emelec y Barcelona SC. Esa relación previa juega a favor en una negociación que podría avanzar en las próximas semanas.

Christian Aleman sería del interés de Alajuelense. (Foto: ESPN)

Además, el futbolista cuenta con experiencia internacional tras su paso por Estudiantes de La Plata y por el GKS Katowice, lo que encaja con la idea de sumar jerarquía a un plantel que necesita dar un salto de calidad.

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Sin embargo, no todo es positivo en su presente. En su última etapa en Bolívar apenas disputó dos partidos en este 2026, un dato que genera ciertas dudas sobre su continuidad competitiva y ritmo de juego.

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Aun así, en Alajuelense valoran su talento, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su versatilidad en el frente de ataque, características que el equipo echó en falta en varios tramos del último torneo.

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La posibilidad de sumarlo como agente libre también es un factor clave. En un mercado donde el club busca optimizar recursos, este tipo de oportunidades cobra un valor especial.

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Por ahora, el interés está sobre la mesa y responde directamente a un pedido del entrenador. No hay acuerdo cerrado, pero sí una intención clara de avanzar si las condiciones se acomodan.

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