Las tres razones de Ismael Rescalvo para echar a Joel Campbell de Alajuelense: “No te vamos a firmar”

A Joel Campbell se le comunicó que no cuenta en los planes de la Liga Deportiva Alajuelense para el próximo torneo.

Ismael Rescalvo ya comenzó a mover sus piezas en Alajuelense de cara al próximo torneo, luego del duro golpe que significó el fracaso en el Clausura 2026. El técnico español trabaja en la reestructuración del plantel y varios futbolistas empiezan a quedar fuera de sus planes.

Uno de los casos más esperados fue el de Joel Campbell, a quien ya se le comunicó que no formará parte del nuevo proyecto rojinegro. Además, trascendieron tres razones importantes que habrían pesado en la decisión de Rescalvo.

ver también Joel Campbell se pronuncia tras salir de Alajuelense y le manda un mensaje a su próximo equipo

¿Cuáles fueron las 3 razones de Ismael Rescalvo para no contar con Joel Campbell en Alajuelense?

Según información de Columbia Deportiva, el estratega busca jugadores con mayor intensidad, capacidad de presión y dinámica tanto con balón como sin él.

Joel Cambpell con Alajuelense

Bajo ese perfil de juego, en la Liga consideraron que Joel Campbell no encajaba completamente en la idea que pretende implementar Ismael Rescalvo.

“Los jugadores que quiere Rescalvo en su plantilla son jugadores que corran, que tengan intensidad y que hagan mucha presión. Eso me lo dijeron desde la Liga. Bajo esos criterios no entra Campbell. Y hoy en la mañana le comunicaron a Joel Campbell: ‘no te vamos a firmar’”, compartió el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

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El bajo impacto de Joel Campbell en el Clausura 2026 con Alajuelense

Joel Campbell tuvo un torneo bastante irregular con Alajuelense durante el Clausura 2026, dejando números muy alejados de lo que se esperaba de una de las principales figuras del plantel rojinegro.

El atacante apenas registró 1 gol y 2 asistencias en 12 partidos disputados, estadísticas que terminaron generando cuestionamientos sobre su rendimiento y peso ofensivo en el cierre de la temporada.

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Datos claves

Ismael Rescalvo busca un equipo con mayor intensidad y presión alta , tanto con balón como sin él.

, tanto con balón como sin él. En Alajuelense consideran que Joel Campbell no encaja completamente en la idea de juego que pretende implementar el técnico español.

que pretende implementar el técnico español. Según información de Columbia Deportiva, la dinámica y el perfil físico que busca Rescalvo fueron claves para tomar la decisión de no contar con Campbell.