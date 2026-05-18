Así quedó la tabla del grupo B de las triangulares: Motagua espera rival en la gran final del Clausura 2026

Motagua se convirtió en el primer finalista del torneo tras sacar el triunfo ante el Génesis en la última jornada de las triangulares.

Motagua venció 2-1 al Génesis y se convirtió en el primer finalista del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras al llegar a siete puntos y ser líder absoluto de su grupo en las triangulares.

El equipo de Javier López pasó por tramos de sufrimiento para poder vencer a los de Fernando Mira que lucharon hasta el final para escribir historia, pero que terminó en la fase triangular del torneo.

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Giancarlo Sacaza fue el encargado de abrir el marcador a los ocho minutos del primer tiempo tras un tiro de esquina en el que el defensor se impuso y con un certero cabezazo derrotó la portería de Ronaldo Balanta.

El empate de Génesis llegó a los 14 minutos a través de Carlos Arzú que aprovechó un rebote del arquero Luis Ortíz tras un tiro libre ejecutado por el brasileño Gabriel Araújo.

Al cierre de la primera etapa el Ciclón Azul tuvo la oportunidad de irse ganando, pero Balanta le detuvo el penal a Alejandro Reyes.

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Fue hasta la segunda etapa cuando Motagua pudo anotar el gol que le dio el triunfo. El responsable: Jhen Clever Portillo que sacó un derechazo dejando sin reacción al arquero del club canino.

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Así están los grupos en las triangulares del Clausura 2026