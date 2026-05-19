Nadie lo esperaba: las drásticas noticias que recibieron Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas en Europa

Ambos futbolistas que juegan en Alemania ya saben lo que puede pasar con sus carreras luego de finalizar la temporada en Alemania.

El fútbol alemán ha dejado de hablar catracho, al menos por ahora, para dos de las promesas más interesantes de Honduras.

En las últimas horas se confirmó que los juveniles Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas no continuarán en sus respectivos clubes de las categorías regionales de Alemania, por lo que ambos se encuentran buscando un nuevo rumbo para sus carreras, ha informado Legión Catracha.

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El Mainz 05 hizo oficial a través de sus redes sociales la salida del delantero hondureño de 19 años, quien formaba parte del equipo Sub-23.

A Vargas le restaba todavía un año de contrato, pero ambas partes decidieron rescindir el acuerdo de mutuo consentimiento. Los motivos principales de esta separación fueron:

El club alemán le notificó que no entraba en los planes ni contaba con él para la próxima temporada. El espigado atacante catracho prioriza llegar a un equipo que le garantice regularidad, minutos en la cancha y la continuidad necesaria para seguir desarrollándose.

¿Quién es Nayrobi Vargas? Es un delantero de gran físico que se formó en las academias del Dallas de la MLS antes de dar el salto a Europa. Ha sido internacional con las selecciones menores de Honduras (Sub-17 y Sub-20), siendo considerado uno de los proyectos a futuro para el ataque de la Selección Mayor.

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Leonardo Posadas le diría adiós al Hamburgo II

Por otro lado, la etapa del mediocampista Leonardo Posadas con el Hamburgo II parece haber llegado a su fin de una manera muy emotiva.

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Posadas cerró la temporada jugando como titular y capitán en la contundente goleada de su equipo por 5-1 ante el Lohne. El futbolista de 21 años finaliza su contrato formalmente en el mes de junio, y todo apunta a que no renovará.

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Las alarmas de su salida se encendieron en su cuenta de Instagram, donde tras publicar fotos del último encuentro, sus propios compañeros de equipo se despidieron de él con mensajes como: “Gracias por todo, capitán”, “Hasta la próxima”.

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Estadísticamente, Posadas se despide siendo un líder respetado dentro del vestuario del filial del histórico club alemán, portando la banda de capitán en el tramo final del torneo.

¿Quién es Leonardo Posadas? Nacido en Alemania pero de padres hondureños, Posadas es un volante de contención o defensor central de buena técnica y liderazgo. Ya ha sido convocado con Honduras, mostrando su deseo de defender la camiseta cinco estrellas.

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