“Vamos a seguir”: José Contreras confirma la noticia más esperada por Comunicaciones sobre su futuro

José "Moyo" Contreras dio detalles sobre el próximo paso en su carrera, que no estaría tan lejos de las canchas y seguirá en Comunicaciones.

La exitosa carrera de José Manuel Contreras como futbolista profesional llegó a su fin. El mediocampista de 40 años colgó los tacos con la tranquilidad de haber aportado desde su lugar para alcanzar el máximo objetivo del semestre de Comunicaciones: evitar el descenso.

El último partido del ídolo fue el Clásico 337 contra Municipal del pasado 15 de abril, que terminó en derrota por la mínima. Y su campaña como jugador de los Cremas finalizó con la eliminación a manos de Xelajú MC en las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Habiendo dejado atrás esta etapa, se comenzó a rumorear que el “Moyo” iba a ocupar casi de inmediato un cargo dirigencial en la institución, pero salió a desmentirlo de forma categórica: “Después de eso (de que termine su contrato) me sentaré a hablar con el club para ver qué es lo que va a pasar. Lo que se habla en las redes es puro chisme”.

José Contreras seguirá en Comunicaciones

Finalmente, este martes, José Contreras dio a conocer en el programa “Crema, mi buen amigo” de Tigo Sports que Comunicaciones le ofreció seguir formando parte del club. Si bien no detalló en qué puesto o área, es probable que sea orbitando la gerencia deportiva.

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“Siempre me vi, después de mi carrera, ligado al club. Ya el club me dijo que tengo las puertas abiertas y vamos a seguir ligados a Comunicaciones. Solo estamos por definir en que parte estaremos trabajando. Eso me pone contento y me enorgullece”, aseguró el excapitán Albo.

Mientras tanto, sigue procesando la decisión que tomó. “No he logrado dimensionar tal vez muchas cosas, porque yo siempre me sentí como alguien normal. Siempre estuve en buenos equipos y tuve grandes compañeros. Tuve la suerte de estar en el momento justo, pero tal vez con el pasar de los días y voy a ir dimensionando esto“.

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Será cuestión de tiempo para conocer en qué puesto aportará Contreras toda su experiencia. A lo largo de su vasta trayectoria, levantó doce títulos de Liga Nacional y una Liga Concacaf. Además, formó parte del histórico hexacampeonato de los Cremas, dejando allí un legado imborrable.

En resumen

José Manuel Contreras confirmó que seguirá ligado a Comunicaciones tras su retiro.

confirmó que seguirá ligado a Comunicaciones tras su retiro. El “Moyo” reveló que la directiva Crema ya le ofreció continuar en la institución, por lo que solo falta definir en qué puesto o área administrativa trabajará.

trabajará. A sus 40 años, el excapitán colgó los tacos tras haber ayudado a salvar al club del descenso.