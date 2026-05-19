El costo de Joel Campbell: esta es la fortuna que Alajuelense recupera para el mercado de fichajes

La salida de Joel Campbell libera una de las cargas salariales más pesada de la planilla de Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense inició la semana confirmando oficialmente la desvinculación de Joel Campbell de cara al Torneo Apertura 2026. Mediante sus canales oficiales, la dirigencia manuda le bajó la persiana a la etapa del atacante de 33 años en la institución.

“Gracias por el profesionalismo y aporte que dejó en la institución. Le deseamos lo mejor a Joel en todos sus proyectos tanto personales como futbolísticos“, destacó el club en su escueto comunicado de despedida.

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Consumado el adiós del experimentado jugador, en las oficinas del Morera Soto la gerencia respira aliviada al quitarse de encima uno de los contratos más pesados de todo el plantel.

¿Cuánto le costaba Joel Campbell a la Liga?

El atacante con pasado en el Arsenal percibía un salario cercano a los $20.000 dólares mensuales (unos 10 millones de colones), lo que se traduce en un gasto de aproximadamente $240.000 dólares anuales para la institución.

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Cuando recién firmó con la Liga, en redes sociales se hablaba de cifras estratosféricas de hasta $80.000 mensuales. El propio Joel se rió de eso en su momento, desmintiendo categóricamente esos montos totalmente irreales para el fútbol tico. Ya con las aguas más calmadas, el consenso general es que Campbell le costaba a Alajuelense entre $15.000 y $20.000 dólares por mes.

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Los números de la CCSS

En agosto de 2023, una investigación del Diario Extra, basada en los reportes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), filtró que el salario reportado (un detalle a tener muy en cuenta) del jugador era de ¢8.210.745 colones mensuales.

Joel Campbell percibía uno de los salarios más elevados de la planilla rojinegra (LDA).

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Esa cifra ronda entre los $15.000 y $16.000 dólares, dependiendo del tipo de cambio. Hoy, con ese espacio salarial liberado, Alajuelense tiene margen de sobra en su presupuesto para incorporar un refuerzo de jerarquía si así se lo propone.

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¿Dónde jugará Joel Campbell?

Tras los portazos definitivos que recibió en Saprissa, Herediano y Sporting, las opciones de Joel Campbell dentro del fútbol costarricense quedaron reducidas al mínimo.

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El único club nacional que dejó la puerta entreabierta fue el Club Sport Cartaginés, aunque la directiva brumosa dejó claro que cualquier negociación dependerá de una rebaja drástica en las pretensiones económicas del delantero, cuyo salario es inasumible para el presupuesto de la Vieja Metrópoli.

En síntesis

Alajuelense confirmó este lunes que Joel Campbell no continuará en el equipo para el Apertura 2026.

Lejos del mito de los $80.000 mensuales, el salario del atacante rondaba entre los $15.000 y $20.000 dólares por mes.

La salida del atacante le permite a La Liga invertir en nuevos fichajes.

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