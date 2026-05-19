Getsel Montes es captado en Honduras y se confirma su decisión con Herediano tras quedar campeón

El futbolista hondureño ha regresado a su país y esto se ha confirmado desde su futuro con Herediano, equipo con el que ganó tres títulos.

El defensa hondureño Getsel Montes regresó al país para vivir una tarde de fútbol en el estadio Morazán. El zaguero estuvo presente en el clásico entre Real España y Marathón para apoyar a La Máquina; sin embargo, el equipo de sus amores no logró el pase a la gran final.

A pesar de la eliminación del Real España, Montes vivió un momento muy especial. La afición aurinegra lo recibió con los brazos abiertos, mostrándole mucho cariño y aprovechando la ocasión para tomarse fotos con él.

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Tras su visita a Honduras, muchos se preguntaban qué pasaría con el futuro del jugador. Ante esto, diario Diez confirmó una noticia importante para la tranquilidad de su actual club: Getsel Montes seguirá en el Herediano de Costa Rica.

El defensor catracho tiene un contrato firmado con el equipo costarricense hasta diciembre de 2026. Luego de coronarse campeón, su continuidad con “Los Florenses” está totalmente asegurada.

Getsel Montes seguirá en Herediano a la espera de una oferta de renovación.

De hecho, gracias a su gran nivel desde que llegó al club en diciembre de 2023, no se descarta que los directivos le ofrezcan una renovación de contrato muy pronto.

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El paso de Getsel Montes por el fútbol tico está siendo espectacular. Con su reciente victoria, el defensor ya suma tres títulos de liga en Costa Rica: Apertura 2024 y Clausura 2025 y 2026.

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Con este nuevo tricampeonato, Montes hace historia de la grande: se convierte oficialmente en el futbolista hondureño con más títulos de liga ganados en Costa Rica, superando la marca que tenía el histórico Nahamán González.