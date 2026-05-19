Aquil Alí encendió la polémica al asegurar que la implementación del VAR en Costa Rica acabó con los beneficios arbitrales para Saprissa y Alajuelense.

Luego de la coronación del Club Sport Herediano en el Torneo Clausura 2026, los ánimos en la dirigencia florense están por el cielo y no tienen reparos en disparar contra sus máximos rivales.

Aquil Alí, uno de los caudillos de Fuerza Herediana, apareció en la cadena FOX para soltar una serie de declaraciones incendiarias que apuntan directamente contra el Deportivo Saprissa (subcampeón del torneo) y Liga Deportiva Alajuelense (eliminado antes de la fase final).

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Según el jerarca florense, la llegada de la tecnología al fútbol costarricense se tradujo en que los dos equipos más populares del país dejaran de recibir ciertas “ayudas” de los réferis que, en muchos casos, fueron vitales para definir campeonatos en el pasado.

El peso del VAR y el dardo por la sequía morada

Primero, el directivo del Team apuntó contra los manudos recordando finales polémicas: “Por ejemplo, uno recuerda la mano de Gabas, el offside de Sarvas… son campeonatos que nosotros perdimos, si hubiera habido VAR no hubiera pasado eso”, disparó Alí.

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Pero el Monstruo tampoco se salvó de la crítica, ya que Allí aprovechó para meter el dedo en la llaga sobre la preocupante sequía de dos años sin títulos que arrastra Saprissa luego de su último tetracampeonato.

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“Ahora uno escucha del Olimpia (Honduras) y de Saprissa, que desde que llegó el VAR ellos no han ganado un título. Saprissa no ha ganado desde que llegó el VAR y tiene 40 títulos“, lanzó.

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“Antes del VAR el equipo grande ganaba porque el árbitro ya estaba viéndolos como equipo grande. El VAR después le dice ‘es el equipo grande pero hay que tener justicia, entonces venga y vea lo que acaba de pasar‘. Porque él puede decir ‘no, es gol’, y el VAR dice ‘no, es offside’, y él tiene que decir que es offisde, porque ahora ya no se puede escapar“, argumentó el vicepresidente de Fuerza Herediana.

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Alajuelense quedó atrás

Para terminar de hacer arder la polémica en el fútbol de Costa Rica, la mano derecha de Jafet Soto dejó en claro que en Herediano ya ni siquiera miran de reojo a Alajuelense.

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Tras alcanzar la ansiada estrella 32 y dejar atrás a los manudos en el medallero histórico, la mira de la institución rojiamarilla está puesta exclusivamente en cazar al equipo tibaseño. “Ahora lo que estamos viendo es a Saprissa, para ver como llegamos a 40. Ya la Liga está atrás”, cerró el directivo del flamante monarca de la Liga Promérica.

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En síntesis