A Joel Campbell se le abre una puerta para quedarse en Costa Rica tras ser echado de Alajuelense: “Lo van a evaluar”

Tras ser descartado por Alajuelense, el futuro de Joel Campbell podría dar un giro inesperado para quedarse en Costa Rica.

Ismael Rescalvo ya comenzó a mover sus piezas en Alajuelense de cara al próximo torneo, después del duro golpe que significó quedar fuera de las semifinales en el Clausura 2026. En medio de esa reestructuración, Joel Campbell no formaría parte de los planes del técnico español.

Joel Campbell tuvo un Clausura 2026 bastante irregular con Alajuelense. El atacante apenas registró 1 gol y 2 asistencias en 12 partidos disputados, números que quedaron por debajo de las expectativas que existían sobre su rendimiento

Sin embargo, cuando el mercado costarricense empieza a cerrarle puertas al atacante, Cartaginés apareció con un guiño hacia el jugador rojinegro, dejando abierta la posibilidad de un movimiento inesperado para su futuro.

ver también Las tres razones de Ismael Rescalvo para echar a Joel Campbell de Alajuelense: “No te vamos a firmar”

Cartaginés aparece como una posibilidad para Joel Campbell en Costa Rica

Cartaginés surge como una de las posibilidades para Joel Campbell en el fútbol costarricense.

Según reveló el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, no le cerró las puertas a una posible llegada de Joel Campbell, dejando abierta la opción de analizar su fichaje para el próximo torneo.

“Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, en una nota con La Nación comentó que el fichaje de Joel Campbell lo van a evaluar”, dejando abierta la puerta a una eventual negociación por el exjugador de Alajuelense.

Datos claves

Cartaginés aparece como una posible opción para Joel Campbell en el fútbol costarricense.

en el fútbol costarricense. Leonardo Vargas no le cerró las puertas al fichaje , y aseguró que la posibilidad será evaluada.

, y aseguró que la posibilidad será evaluada. La información fue compartida por Anthony Porras en Columbia Deportiva, citando declaraciones del presidente brumoso a La Nación.

Publicidad