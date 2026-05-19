Luego de la derrota ante Herediano, en Saprissa siguen los problemas y ahora un ídolo morado decidió apuntarle a Mariano Torres por sus últimas decisiones.

El futuro de Mariano Torres en Deportivo Saprissa se convirtió en uno de los temas más calientes tras la final del Clausura 2026. Con el contrato del capitán a punto de expirar, en Tibás ya no solo se discute su continuidad, sino también el peso real que tiene dentro de la historia reciente del club.

En medio de ese debate apareció una voz que sacudió todo. Marco Rojas, ídolo morado, decidió no guardarse nada y lanzó una crítica directa que rápidamente generó ruido en el entorno saprissista.

¿Qué dijo Marco Rojas sobre Mariano Torres?

“Creo que es un líder, lastimosamente las actitudes que últimamente ha tomado, que no es nuevo, sino es reincidente en las reacciones”, disparó, poniendo el foco en un aspecto que empieza a pesar más que su rendimiento dentro de la cancha.

La frase más fuerte llegó después, cuando elevó el tono sin filtros. “Él no es doña toda… es un jugador que tiene que hacer bien su trabajo”, soltó, en una declaración que dejó en evidencia su molestia con el comportamiento del capitán.

Tweet placeholder

El cuestionamiento no es menor, porque llega en un momento donde el club debe tomar una decisión clave sobre su futuro. Torres sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del equipo, algo que respaldan sus números en el torneo.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el problema no pasa por su nivel con la pelota, sino por lo que ocurre cuando el partido se desborda. Su sanción en la fase final terminó marcando un punto de quiebre en la percepción que algunos referentes tienen sobre él.

Rojas está bastante molesto con el argentino y su postura quedó todavía más clara cuando fue consultado sobre si el nombre de Torres merece un lugar entre los grandes ídolos del club. La respuesta fue tajante: no.

Publicidad

El exjugador mencionó a figuras históricas como Asdrúbal Paniagua, Hernán Morales y Álvaro Murillo, dejando en claro que, para él, la vara está mucho más alta.

Publicidad

Datos Claves

Mariano Torres termina contrato con Deportivo Saprissa tras la final del Clausura 2026.

termina contrato con Deportivo Saprissa tras la final del Clausura 2026. Marco Rojas criticó las actitudes reincidentes del jugador y descartó considerarlo un ídolo.

criticó las actitudes reincidentes del jugador y descartó considerarlo un ídolo. Asdrúbal Paniagua fue mencionado por Rojas como verdadero ídolo histórico del club.