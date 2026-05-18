Jeaustin Campos señala a los responsables de la eliminación y nuevo fracaso del Real España: “Nos han impedido llegar”

El entrenador tico se mostró muy golpeado por la eliminación de su equipo en el campeonato hondureño en el que sumó un nuevo fracaso.

Jeaustin Campos fracasó en su nuevo intento por llevar a Real España a una gran final del fútbol hondureño tras empatar 1-1 Marathón en las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

El estratega tico fue claro al asegurar que tanto cuerpo técnico como jugadores y directivos tienen cuota de resposabilidad en fracasar una vez más en busca del título 13 en su historia.

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Campos también recordó los contratiempos que pasó su plantel con jugadores lesionados y otros suspendidos, obligándolo a hacer cambios en el esquema en al menos los últimos seis partidos.

Pese a la eliminación, el DT consideró que su equipo siempre se mostró superior a los rivales, pero siempre les hizo falta aprovechar las oportunidades generadas en ofensiva.

“Creo que cometimos en los últimos seis, siete, ocho partidos algunos errores que no se debieron cometer. Y al final hay una situación que me causa un poquito de gracia: cualquier fallo, cualquier situación nos la facturan. No han tenido piedad con nosotros”, fueron parte de las palabras de Jeaustin Campos sobre el arbitraje.

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Las palabras de Jeaustin Campos

Análisis del torneo

Es un poquito complicado, ¿no? Más ahora en caliente analizarlo de una excelente campaña que se hizo. Lo hablábamos, ¿no? Que había que coronarla, que esto no era de merecerlo, sino de hacerlo. De repente creo que el juego de hoy ratifica o califica todo el torneo. Un equipo con la pelota intentando por los costados, por el centro, en combinaciones, centros, balón parado. O sea, un equipo que todo el semestre intentó ser protagonista con la pelota.

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Problemas internos

Al final, creo que también hay situaciones que obviamente no las voy a comentar acá, pero bueno, hay situaciones también que se tienen que… como les dije yo a los del cuerpo técnico, nos falta ese cinco para el peso, para llegar al peso. Y desafortunadamente es así, hoy no nos alcanza. Insisto, un torneo excelente. Creo que hemos ido evolucionando torneo a torneo, pero bueno, siempre hay situaciones que no nos permiten llegar ahí. Obviamente, responsabilidad de nosotros como cuerpo técnico, responsabilidad de los jugadores, responsabilidad de los directivos que nos han impedido también, desafortunadamente, llegar donde queremos.

Hoy tuvimos una gran opción. Creo que el equipo se portó a la altura. Obviamente, en cualquier equipo, en cualquier partido hay errores, pero hoy siento que el equipo lo intentó. No tengo nada que reprocharle a los muchachos, igual que todo el torneo.

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¿Fue justo el marcador de hoy?

A ver, yo creo que hicimos todo para ganar. No soy juez para decir si es justo o no el marcador. Creo que hicimos más que el rival para ganar, pero bueno, no se dio.

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Ellos tuvieron sus situaciones, lo manejaron de la mejor manera. Ese gol les cayó literalmente del cielo y a partir de ahí fue otro partido. Aun así, no bajamos los brazos, seguimos trabajando, buscando, corriendo, pero al final no se nos dio. Obviamente, al equipo que pasa hay que felicitarlo porque también hizo su trabajo. Hoy Maratón con el empate tenía asegurada la final.

Los errores cometidos

Creo que cometimos en los últimos seis, siete, ocho partidos algunos errores que no se debieron cometer. Y al final hay una situación que me causa un poquito de gracia: cualquier fallo, cualquier situación nos la facturan. No han tenido piedad con nosotros. Han pasado situaciones que de repente no merecíamos. Fallamos en una y, como hoy, creo que el partido es claro reflejo de lo que pasó en el torneo: cometemos errores y nos pasan la cuenta. Y después cuesta más. Hablo de errores no solo dentro del campo, también afuera, de todos. Y bueno, desafortunadamente no han tenido piedad con nosotros.

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¿Qué pasó con el cierre del torneo?

Lo que vaya a decir suena a excusa, pero no somos de excusas. Nos duele muchísimo.

De repente tuvimos que cambiar un poco hace seis o siete partidos nuestra manera de jugar, como veníamos trabajando con dos jugadores por fuera rápidos, con un 9 y teniendo sustituto también goleador. Pero de repente desaparece Dixon, desaparece García, Exon, Nixon… cuatro o cinco jugadores que juegan por fuera, y nos obligan a cambiar.

Las lesiones pasaron factura

Es lo único que te puedo decir, porque el equipo ya estaba armado con un engranaje definido, ustedes lo sabían. Hubo jugadores que por lesión o por otras situaciones no estuvieron, y eran claves, sobre todo de media cancha para arriba. De repente tenemos cuatro o cinco jugadores afuera. A García le costó volver después de la fractura. Ya conocemos lo de Nixon. Es un jugador que no tenemos.

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Ese era el equipo compacto que queríamos, pero al final nos desguarnecimos un poco. No tuvimos esa claridad de medio campo hacia adelante. Pero bueno, esto es fútbol. Estamos dolidos porque aun así este equipo, en la mayoría de los partidos, fue muy superior con el respeto de todos los rivales. Pero hoy no quiso entrar y desafortunadamente ahí está el resultado.