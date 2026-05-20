Referente de Saprissa sentencia el futuro de Mariano Torres con un aviso a Hernán Medford: “Está en las últimas”

El futuro de Mariano Torres en Deportivo Saprissa todavía es incierto y un referente morado tiró el tema sobre la mesa.

El Deportivo Saprissa volvió a quedarse a las puertas de alcanzar su ansiado título 41, luego de perder la final de Segunda Fase ante Herediano.

Con este resultado, el Monstruo Morado acumula ya dos años sin levantar un campeonato nacional, una racha poco habitual para una institución acostumbrada a competir siempre por lo más alto.

Bajo este escenario, se prevén cambios importantes en el equipo, mientras que Carlos Solano, referente morado, sentencia el futuro de Mariano Torres con un aviso directo a Hernán Medford.

ver también “Las actitudes”: Marco Rojas de Saprissa dice lo que nadie se anima sobre Mariano Torres

¿Qué dijo Carlos Solano sobre Mariano Torres en Saprissa?

En declaraciones para La Teja, Carlos Solano quien levantó múltiples títulos con Saprissa, fue claro al analizar el presente de Mariano Torres en Saprissa y aseguró que el argentino todavía puede aportar, aunque con un rol distinto.

“Le daría hasta diciembre, pero ya sin tanta dependencia de él, sino que hay que acostumbrarse a que ya está en las últimas y puede ser un revulsivo”, expresó Carlos Solano.

Mariano Torres – Saprissa

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El referente morado considera que el club debe empezar a reducir la dependencia sobre su capitán, entendiendo que atraviesa la etapa final de su carrera.

“Esa dependencia de alguien solo con Dios, así es que yo pienso que hay mucho joven; ganamos la copa con mucho mocoso, o en los 90 minutos por la vida, pero no sé qué se hicieron“, puntualizó Carlos Solano.

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Carlos Solano – Unafut

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¿Cuál es la situación de Mariano Torres en Saprissa?

Saprissa mantiene la intención de que Mariano Torres continúe en el club, aunque la decisión final dependerá del propio futbolista.

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A sus 38 años y con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026, el ídolo morado analiza si seguirá activo o si optará por ponerle fin a su carrera profesional.

Datos claves

Carlos Solano aseguró que Mariano Torres todavía puede aportar en Saprissa , pero considera que debe asumir un rol menos protagónico dentro del equipo.

, pero considera que debe asumir un dentro del equipo. El exjugador morado afirmó que el club ya no puede tener tanta dependencia de Mariano , señalando que el argentino atraviesa la etapa final de su carrera .

, señalando que el argentino atraviesa . Solano también cuestionó la falta de protagonismo de los jóvenes y recordó que Saprissa logró títulos con futbolistas de cantera, dejando claro que el equipo necesita más renovación y nuevas figuras.

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