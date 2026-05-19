“Vendido a Europa”: Herediano revoluciona el mercado de fichajes con la salida que nadie esperaba

Herediano no se conforma tras ganar el Clausura 2026 y ahora busca consolidar su plantilla, además de fortalecer su estabilidad económica.

El presidente de Herediano, Jafet Soto, sorprendió al revelar que el delantero paraguayo Fernando Lesme podría no incorporarse al campeón nacional para el Torneo Clausura 2026, debido a negociaciones avanzadas con un club europeo.

El dirigente añadió que la lesión en el tendón patelar de la rodilla derecha que sufrió Fernando Lesme mientras militaba con Municipal Liberia frenó la operación meses atrás, cuando prácticamente existía un acuerdo.

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Fernando Lesme con dirección a Europa

El periodista Anthony Porras aseguró en Columbia Deportiva que Fernando Lesme tiene grandes posibilidades de salir al fútbol europeo.

Según explicó el comunicador, Herediano ya tendría muy avanzada la situación del delantero paraguayo y actualmente se encuentran negociando para concretar su llegada al extranjero, algo que incluso Jafet Soto considera cercano.

“Herediano tiene amarrado a Fernando Lesme y lo tiene prácticamente vendido a Europa. Lo están negociando y Jafet Soto cree que está muy cerca de colocarlo en el extranjero”, compartió el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

Actualmente, Fernando Lesme se mantiene en Paraguay mientras continúa con su proceso de recuperación. Se espera que en las próximas semanas se incorpore a Herediano, donde el club evaluará su estado físico y el avance de la lesión antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

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Herediano no buscaría otro delantero centro

Ante la posible venta de Fernando Lesme, el presidente florense adelantó que Herediano no buscaría contratar otro delantero centro para el próximo torneo.

De esta forma, el conjunto rojiamarillo mantendría como opciones ofensivas a Marcel Hernández, José de Jesús González y Juergens Montenegro.

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Datos claves

Fernando Lesme tiene grandes posibilidades de salir al fútbol europeo , según informó el periodista Anthony Porras.

, según informó el periodista Anthony Porras. Herediano tendría prácticamente amarrado al delantero paraguayo , pero también estaría negociando su venta al extranjero.

, pero también estaría negociando su venta al extranjero. Jafet Soto considera cercana la posibilidad de colocarlo en Europa, por lo que su futuro podría definirse fuera del cuadro florense.