Choco Lozano se suma y dos tienen demandas: los 5 futbolistas de Honduras que son agentes libres

Choco Lozano no continuará en el Santos Laguna de México y se convertirá en agente libre. El catracho pone fin a su etapa en México y buscará una revancha, ya que se encuentra en recuperación de una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla.

A sus 32 años, Lozano podría recibir ofertas de equipos de Honduras y España, dos ligas que conoce muy bien y donde podría recuperar su mejor nivel.

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Pero no solo Lozano se convierte en agente libre a partir de ahora; hay otros cuatro futbolistas que también están sin equipo, y dos de ellos han demandado a sus antiguos clubes.

Deiby Flores (29 años)

Es otro futbolista que decidió rescindir su contrato, a pesar de haber sido titular indiscutible con el Al Najma de Arabia Saudita. El volante decidió no continuar allí.

Austin FC y San Jose Earthquakes mostraron interés en él, pero al final no se concretó nada. Actualmente sigue entrenando por su cuenta, y es probable que reciba ofertas en junio.

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Alberth Elis (30 años)

“La Panterita” rescindió su contrato con el Marítimo de Portugal debido a la falta de minutos. Aunque intentó fichar por el Minnesota United de la MLS, no pudo hacerlo porque ya había jugado con la camiseta de Olimpia esta misma temporada.

Las normas de la FIFA impiden que esto ocurra, por lo que Elis tendrá que esperar hasta que se abra el mercado para poder fichar por otro club.

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Walter Martínez (35 años)

“El Colocho” dejó al Victoria y demandó al club por falta de pagos. Aunque le ofrecieron un finiquito, Walter no lo aceptó y exige que le paguen todos los salarios correspondientes al contrato que firmó, el cual tiene una duración de un año.

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Martínez tuvo la oportunidad de jugar con el Génesis Policía, pero decidió no aceptarla y dedicarse a su negocio personal mientras espera otra oportunidad.

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Johnny Leverón (36 años)

Otro que tiene una demanda pendiente es el defensor Johnny Leverón, quien dejó Choloma en malos términos y está a la espera de una resolución del TNAF.

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Leverón, quien reside actualmente en Estados Unidos, reveló que la cantidad mencionada en la demanda es de 400 lempiras, y aunque no confirmó si esa cifra es exacta, incluye salarios y premios.

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Datos clave:

Cinco futbolistas de Honduras están como agentes libres.

Choco Lozano, Alberth Elis, Deiby Flores, Walter Martínez y Johnny Leverón pueden fichar por cualquier club.

Tres de ellos son legionarios, y dos estaban en la Liga Nacional de Honduras.