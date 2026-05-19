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Jeaustin Campos revela las tres condiciones que deben cumplirse para seguir en Real España: “Nos da rabia”

Jeaustin Campo tampoco pudo quedar campeón en su cuarto torneo con Real España y así definió su futuro en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Real España quedó eliminado del Clausura 2026.
© La PrensaReal España quedó eliminado del Clausura 2026.

El sueño del Real España terminó de forma dolorosa. La noche de este lunes, La Máquina empató 1-1 ante el Marathón, un resultado que no le bastó para avanzar. Con este marcador, el equipo aurinegro vio cómo su archirrival, que fue líder de las vueltas regulares y el gran favorito, celebró el pase a la Gran Final del Clausura 2026.

Tras el amargo encuentro, el director técnico costarricense, Jeaustin Campos, dio la cara. Sin ocultar su frustración por quedar fuera, el estratega habló abiertamente sobre el cierre del torneo y, de manera muy especial, sobre qué pasará con su futuro en el banquillo del equipo.

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Las 3 condiciones para su continuidad

Al ser cuestionado sobre si seguirá al frente del Real España, Campos fue muy claro y directo. Aunque está ligado a la institución, dejó ver que su permanencia no depende de una sola parte y puso sobre la mesa tres factores clave para continuar en el proyecto.

“Primero, tengo contrato. Lo otro es que la junta directiva siga creyendo en nosotros, y la otra es si yo quiero quedarme o no. Han habido situaciones, pero yo no cambié de opinión. Ustedes saben lo que pasó: yo sí le puse la renuncia al presidente y no rectifiqué tampoco. El presidente, con su junta directiva, decidió decirme que tenía que seguir, y después de eso seguí trabajando igual, con honestidad”.

“Pero hay una situación clara: tengo contrato, estamos haciendo las cosas bien y siempre falta ese “cinco para el peso”. Eso nos da rabia y un sentido de revancha. Los contratos van y vienen, soy respetuoso de eso, de los proyectos, y al final los dirigentes tienen la palabra porque son los que mandan”.

Con estas palabras, el timonel tico recordó que en su momento llegó a presentar la renuncia, la cual no fue aceptada por la dirigencia, y admitió el dolor que causa quedarse tan cerca del objetivo.

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A pesar de la desilusión actual y del sentimiento de revancha que le dejó la eliminación, el técnico prefirió no adelantarse del todo sobre sus deseos personales, aunque dejó una puerta abierta para lo que viene.

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“Insisto, yo tengo contrato y mi realidad como profesional es siempre buscar campeonatos. Hay detalles por contar en la próxima temporada”.

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Por ahora, el futuro de la dirección técnica de Real España queda en evaluación. Aunque el estratega tiene un vínculo firmado, la decisión final dependerá de las reuniones con la directiva y de que se cumplan las condiciones mencionadas para encarar el próximo torneo.

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