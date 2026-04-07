¿Alcohol involucrado? La verdad sobre la indisciplina que sacude al Marathón en Honduras

El Marathón vive horas marcadas por la turblencia; actos de indisciplina que suman al mal momento que atraviesa el club que dirige Pablo Lavallén en el Clausura 2026; una dinámica completamente diferente a la del torneo anterior.

Al menos seis jugadores del Monstruo Verde estarían involucrados en actos de indisciplina que los pone en el ojo del huracán y hasta podrían sufrir la rescisión de su contrato.

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Todo ocurrió en la previa del juego ante Platense, los futbolistas habrían ingresado bebidas alcohólicas a la concentración en Puerto Cortés, provocando el enojo total del entrenador Pablo Lavallén.

¿Alcohol involucrado?

La información fue adelantada por Diez y posteriormmente confirmada por Fútbol Centroamérica: desde el club precisaron que varios futbolistas estaban bebiendo alcohol un día antes del encuentro.

Ante la situación, el DT argentino se vio en la obligación de presentar un once marcado por algunas alternativas en comparación al equipo titular que utiliza el cuadro verde.

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Entre los jugadores señalados están José Aguilera, Raúl Espinoza, André Orellana, Carlos “Chuy” Pérez, Axel Alvarado y Bryan Moya.

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Otro de los reportes señalan que también hubo un reciente altercado entre André Orellana y Rubilio Castillo; situación que obligó a detener el entrenamiento.

Ahora, la oportunidad de Marathón de enderezar el timón será ante Motagua el próximo jueves a las 7:30 de la noche por la jornada 17.