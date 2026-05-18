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Real España 0-0 Marathón EN VIVO: se juega el derbi por un boleto a la final -minuto a minuto

La Máquina de Jeaustin Campos recibe al Marathón de Pablo Lavallén que quiere colarse a la gran final del Clausura 2026.

3' Real España ya amenaza

Le anulan gol a La Máquina por posición adelantada de Eddie Hernández.

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1' SE JUEGAAAA

Real España y Marathón ya se enfrentan en San Pedro Sula.

Marathón confirma su equipo titular

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Marathón ya calienta en el Morazán

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Real España anuncia su 11 titular

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Real España ya está en el estadio Morazán

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Bienvenidos al minuto a minuto Real España vs. Marathón

El derbi sampedrano definirá al segundo gran finalista del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

José Rodas

Por José Rodas

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Jack Jean Baptiste y Rubilio Castillo son figuran en sus respectivos clubes. Foto: ChatGTP.
Jack Jean Baptiste y Rubilio Castillo son figuran en sus respectivos clubes. Foto: ChatGTP.

Real España y Marathón se disputan el segundo boleto a la gran final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula que hoy se paraliza para vivir la pasión del derbi.

El equipo de Jeaustin Campos llega con la obligación de sacar el triunfo para meterse en la pelea por el título; es el único resultado que les daría el pase a la final gracias al punto invisible que los beneficia en las triangulares.

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De momento, Real España sigue siendo tercero en el grupo A con apenas tres puntos en ese sector; el líder es Marathón que tiene seis puntos y que llega con el ánimo a tope tras haber dejado en el camino a Olimpia tras vencerlo 1-0.

Campos no pierde de vista el objetivo y es levantar la copa número 13 en la historia del equipo. La última vez que los aurinegros levantaron el título de Liga Nacional fue en 2017.

Para los de Pablo Lavallén el camino es diferente: el triunfo o el empate ante los aurinegros les daría el boleto para seguir en el camino rumbo a la décima que tanto exige la afición del verde.

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¿A qué hora y por qué canal ver el Real España vs. Marathón?

El juego está programado para dar inicio a las 8:15 de la noche (hora de Honduras) y será transmitido a través del canal, app y web de Deportes TVC. Además, podrás seguir el minuto a minuto por Fútbol Centroamérica.

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