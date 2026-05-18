Motagua vs. Marathón: cuándo se juegan las finales del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras

La Liga Nacional de Honduras hizo oficial las fechas en las que se dipustará la gran final del torneo Clausura 2026 entre Marathón y Motagua.

El nuevo campeón de la Liga Nacional de Honduras saldrá de Marathón o Motagua; los dos clubes del Clausura 2026 disputarán la gran final del torneo tras terminar como líderes de sus grupos en las triangulares.

De esta forma, se confirma que el Marathón jugará en casa la final de ida; mientras Motagua cerrará en casa por haber culminado en mejor posición en la tabla durante las vueltas regulares.

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Los sampedranos saldrán con todo para hacerse de su título 10 en su historia, pero los de Javier López quieren llevar la copa 20 a sus vitrinas en Tegucigalpa.

Líderes de sus grupos

El Monstruo Verde quedó como líder de su sector con nueve puntos; superando a Olimpia y al Real España que fue líder absoluto en las vueltas regulares del campeonato.

Motagua por su parte, también clasificó al colocarse como líder absoluto del grupo B por encima de Génesis y Olancho FC. El equipo capitalino se coloca como el favorito a llevarse el título por lo mostrado a lo largo del torneo.

Así se jugarán las finales de la Liga Nacional de Honduras

Entre tanto, la Liga Nacional de Honduras confirmó que las finales de ida y vuelta se jugarán en una sola semana, es decir que, se disputarán el jueves 21 y domingo 24 de mayo.

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La final de ida

El juego de la final de ida entre Marathón y Motagua será este jueves 21 de mayo a falta de confirmación del estadio que elija el Monstruo Verde.

La final de vuelta

Mientras tanto, la vuelta se disputará el domingo 24 de mayo en el estadio “Chelato” Uclés de Tegucigalpa, donde el Ciclón Azul podrá contar con el apoyo de su gente.

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Esta es la copa que disputarán Real España y Motagua. Foto: Liga Hondubet.