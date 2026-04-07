“Se confirman”: presidente de Marathón rompe el silencio y toma contundente decisión por la indisciplina en el club

Luego que se revelaran los actos de indisciplina que se viven al interior de Marathón, el presidente del club, Daniel Otero, salió al paso y aseguró que se tomarán medidas firmes una vez se confirmen los hechos.

Otero pidió a la junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y a la afición mantenerse unidos; esto luego que saliera a la luz los bochornosos hechos que involucran a unos seis futbolistas.

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A través de su cuenta de X, el mandamás del club sampedrano respaldó un mensaje escrito por el jugador José Aguilera, quien aseguró no formar parte del grupo que está siendo señalado.

“Mantengámonos unidos: junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y la enome afición de nuestro querido Marathón. Si se confirman actos de insdisciplina, se tomarán medidas con firmeza. Mientras tanto, respaldo las palabras de José Aguilera. ¡Grande, pajarito!”, escribió Otero en su cuenta de X.

De momento, Marathón no ha dado a conocer las acciones disciplinarias que sufrirán los jugadores involucrados; sin embargo, reportes de Diez aseguran que algunos podrían tener, incluso, la recisión de su contrato.

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El mensaje de José Aguilera

“Ante las publicaciones recientes que circulan en redes sociales, donde se me vincula en supuestos actos de indisciplina, dejo claro que dichas afirmacioones son totalmente falsas”.

“Es irresponsable y poco profesional difundir información sin fundamentos, afectando la imagen de mi persona que trabajo con seriedad y compromiso. No todo lo que publican es verdad y en este caso están mintiendo”.

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“Soy Marathón desde que nací. Respeto profundamente este escudo, estos colores y a la afición, y jamás atentaría contra la institución que amo y represento con orgullo”.

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“Mi carrera ha sido construida con disciplina, sacrificio y no voy a permitir que se manche con señalamientos sin pruebas”.

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“A quienes difunden este tipo de contenido, les exijo responsabilidad, porque detrás de cada publicación hay personas, trayectorias, familia y trabajo honesto”.

“Yo sigo enfocado en lo mío, trabajar, competir y defender esta camisa como se debe”.

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