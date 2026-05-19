Marcel Hernández recibió la oferta para dejar Herediano y fichar en otro equipo de Centroamérica: “Conversaciones avanzadas”

Marcel Hernández tras conquistar otro título con Herediano ya tendría sobre la mesa una oferta para dejar el club.

Marcel Hernández fue la gran figura del Herediano campeón del Clausura 2026. El delantero cubano marcó el gol que le dio el título ante Saprissa y además se consagró como el máximo goleador del torneo con 12 anotaciones.

Tras su destacada temporada, el atacante ya habría despertado el interés de otro equipo de Centroamérica, convirtiéndose en uno de los nombres más cotizados del mercado regional.

El periodista Rodrigo Velis informó que Inter FA estaría interesado en romper el mercado salvadoreño con el fichaje de Marcel Hernández, una de las figuras más destacadas del fútbol costarricense.

Según detalló el comunicador, el conjunto verdinegro ya le presentó una oferta formal al atacante cubano y las conversaciones se encuentran avanzadas. Sin embargo, todavía existe una fuerte disputa con Herediano por la continuidad del goleador.

ver también “Me voy cabizbajo”: Marcel Hernández confiesa el fracaso que tuvo con Herediano pese a ser campeón

Marcel Hernández interesa al Inter FA de El Salvador

El periodista Rodrigo Velis reveló que Inter FA prepara este movimiento ambicioso en el mercado salvadoreño. La operación sería uno de los golpes más llamativos por tratarse de una figura de la talla de Marcel Hernández.

Marcel Hernández – Herediano

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“El atacante, actual figura del Club Sport Herediano y uno de los máximos goleadores del fútbol costarricense, ya recibió una oferta formal por parte del conjunto verdinegro“, aseveró el periodista Rodrigo Velis.

“Según información obtenida, las conversaciones están avanzadas, aunque todavía existe una fuerte disputa con Herediano por la continuidad del futbolista”, compartió el periodista Rodrigo Velis en su cuenta oficial de X.

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El periodista Rodrigo Velis en su cuenta oficial de X

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A sus 36 años, Marcel Hernández se ha consolidado como uno de los extranjeros más destacados en la historia reciente del fútbol costarricense y ahora podría afrontar un nuevo reto en el fútbol salvadoreño para continuar ampliando su exitosa trayectoria.

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